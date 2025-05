Ceva, consegnato il materiale raccolto per la missione Unifil in Libano

Rientrati dalla 96ª Adunata nazionale svoltasi a Biella, dove hanno aperto la sfilata delle Sezioni piemontesi affiancati dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oggi, giovedì 15 maggio, gli alpini della Sezione di Ceva hanno consegnato, al 2º Reggimento Alpini di Cuneo, il materiale raccolto dai Comuni della zona per la popolazione del Libano.



"Alpini portatori di speranza è il motto dell'adunata 2025, a cui la nostra Sezione ha orgogliosamente partecipato. Il motto calza a pennello con l’importante e difficile missione Unifill che a breve il 2º Reggimento Alpini di Cuneo affronterà in Libano - dice il presidente di Sezione Fabrizio Carena -. La Sezione di Ceva si è messa subito a disposizione, raccogliendo l’appello rivolto dal Reggimento ai Comuni per la raccolta di materiale da donare alle popolazioni locali. Tramite i nostri capigruppo, che ringraziamo, abbiamo ospitato nei locali della nostra sede tutto il materiale raccolto nei vari Comuni del Cebano e oggi lo consegnamo".



"In questa occasione così significativa - conclude il presidente - ci preme innanzitutto ringraziare chi generosamente ha donato vestiario, materiale didattico e giocattoli, dimostrando ancora una volta la generosità della nostra gente. In secondo luogo siamo felici di avere contribuito in una piccolissima parte alla missione dei nostri ragazzi in Libano. Auguriamo al 2° Reggimento Alpini Cuneo un grande “in bocca al lupo”, ringraziandoli ancora una volta per essere portatori di Pace e speranza”.