Brillante ricercatore albese, venne ucciso a New York: rivivrà nel ricordo del suo prof di Informatica alla Columbia University

Il 2 dicembre 2021 Davide Giri, ricercatore della Columbia University, originario di Alba è stato aggredito a New York. Erano le 23 di un giovedì sera e Davide stava rientrando a casa, dopo una partita di calcio con la sua squadra, il NY International FC. È morto poche ore dopo, il 3 dicembre al Mount Sinai Hospital. Oltre allo studio, Davide ha sempre coltivato la passione per la famiglia, gli amici, il pianoforte e il calcio.

Aveva 30 anni, aveva studiato ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, frequentato il secondo anno a Shanghai presso la Tongji University con un progetto dei Politecnico di Torino e Milano e il quarto anno alla University of Illinois di Chicago.

Dopo aver trovato lavoro alla Fiat Chrysler di Torino, ha avuto accesso a un Master (PhD) alla Columbia University di New York ed è entrato nel gruppo di ricerca del Dipartimento di Computer Science presieduto dal professor Luca Carloni. Per sei anni è studente di dottorato nel System­­-Level Design Group del Computer Science Department alla Columbia University, un gruppo di ricerca e progettazione a livello di sistema di architetture di sistemi di calcolo. Autore di 12 pubblicazioni scientifiche, Davide Giri ha contribuito in modo decisivo a sviluppare ESP, una piattaforma per la progettazione agile di architetture SoC scalabili, cuore della maggior parte dei sistemi di calcolo e dispositivi elettronici.

Dopo la morte di Davide, la Columbia University gli ha attribuito la laurea postuma sulla base dei suoi risultati e ha istituito il Davide Giri Memorial Price (is made annually to a graduate student in Computer Science who has combined excellence in research results with continued outstanding efforts to promote research collaboration).

L'Università di Macerata, grazie all'iniziativa di alcuni studenti, ha creato una borsa in memoria di Davide Giri per valorizzare la vita di studenti e ricercatori all'estero.

Il consolato italiano a New York, dal 2022 organizza i “Davide Giri Talks", incontri con ricercatori italiani che operano nella tri-state area.

Il 20 febbraio 2024 è stato presentato l’articolo sul chip di ESP alla conferenza ISSCC a San Francisco (la più importante conferenza di circuiti integrati). L’articolo è dedicato alla memoria di Davide che vi aveva dato un contributo decisivo.

La squadra di calcio New York International FC (NYIFC) dal 2022 organizza a New York la “5K for Davide”, una corsa di beneficenza in memoria del compagno di squadra e amico.

Luca Carloni è professore ordinario e direttore del Dipartimento di Computer Science della Columbia University a New York. Dopo essersi laureato nel 1995 in Ingegneria elettronica all’Università di Bologna, ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Berkeley (California) nel 2004. Da allora la sua carriera accademica si è spostata alla Facoltà di Informatica della Columbia University a New York, dove ha fondato una Scuola di prestigio internazionale assoluto nella progettazione elettronica assistita da computer, nel calcolo eterogeneo e nei sistemi embedded scalabili. Autore di 200 pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il “Best Paper Award all'IEEE Workshop on High Performance Embedded Computing”.

Davide Giri era tra i suoi allievi più brillanti, una grande promessa sulla frontiera dell’informatica più avanzata. Luca Carloni ne rievocherà le doti umane e scientifiche nel corso di una conversazione che per i più giovani potrà essere di orientamento nella scelta degli studi universitari e al grande pubblico offrirà una visione panoramica sui futuri traguardi della ricerca informatica che coinvolgeranno ognuno di noi.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ferrero e sul canale di streaming del sito www.fondazioneferrero.it.

