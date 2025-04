Rifreddo celebra l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, anche Rifreddo si unisce alle celebrazioni del 25 aprile.

Venerdì 25 aprile, dopo la messa delle 11, il sindaco Elia Giordanino, porterà il saluto dell'amministrazione.

A seguire si terrà la benedizione della corone d'alloro con l'onore ai caduti per la liberazione e la loro deposizione al monumento ai caduti, con la partecipazione del gruppo Alpini e i bambini della Scuola Primaria. Qui le classi quarta e quinta racconteranno alcuni passi e alcune poesie rappresentative del periodo della guerra e della sua liberazione nel 1945.

A seguire sarà offerto alla cittadinanza un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione comunale.

"Per continuare a ricordare quanti hanno sofferto e lottato negli anni drammatici vissuti dal nostro Paese e per ribadire l'impegno a difendere la riconquistata libertà contro ogni forma di oppressione e violenza - afferma il sindaco Elia Giordanino - invitiamo la cittadinanza e le associazioni a partecipare alla manifestazione per l'80° anniversario della Liberazione".