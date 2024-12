A Beinette il progetto “Ama, rispetta e vivi la tua Terra”

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Biblioteca di Peveragno e il patrocinio dei Comuni di Beinette e Peveragno, organizza, nell’ambito del progetto “Ama, rispetta e vivi la tua Terra” una serata presso il Salone Olivetti, in Via Gauberti, 17 a Beinette.

Mercoledì 11 dicembre 2024 verranno presentati “Eroi nel fango” e “Più forti dell’alluvione”, libri della giornalista e scrittrice Paola Scola. L’autrice dialogherà con la casa editrice Araba Fenice.

Nei testi Paola Scola narra l’esperienza dell’alluvione del 5-6 novembre del 1994, la cronaca di quei giorni che misero a dura prova gli abitanti del basso Piemonte, mettendo in evidenza la tenacia e il coraggio che hanno contraddistinto la gente del Tanaro, il difficile processo di ricostruzione post- alluvione, i ricordi, la memoria di quelle esperienze e la sempre attuale necessità di rispettare il territorio.

A seguire interverranno Luca Cisnetti - Gruppo ANA Protezione Civile di Peveragno e Marianna Rudino, psicoterapeuta volontaria dell’Associazione Psicologi per i Popoli Piemonte OdV. Gli ospiti ci permetteranno di fare un focus sul tema alluvione nella storia Piemontese, con uno sguardo all’esperienza del 1994, ma allo stesso tempo verranno proposti approfondimenti sullo sviluppo delle pratiche di Protezione Civile e un focus sul recente intervento degli psicologi dell'emergenza dopo l’alluvione in Emilia Romagna, un’esperienza sul campo a favore di cittadini e soccorritori.

L’incontro si svolgerà nella serata di mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 20:45, presso il Salone Olivetti di Beinette, in Via Gauberti n.17.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.