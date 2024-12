Bra, i Frati cappuccini invitano ad una serie di incontri francescani

I Frati cappuccini di Bra hanno aperto il loro convento per una serie di incontri dal titolo “Così pregava Francesco”. Questi cenacoli francescani per il 2024/25 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 15 con un commento, proseguendo con i vespri ed un momento di condivisione fraterna nei locali del convento. Il secondo appuntamento è domenica 8 dicembre con il tema “Laudato sii mi’ Signore. Per frate Sole, per sora Luna e le Stelle”.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale per l’intera cittadinanza. L’idea di fondo è quella di approfondire di volta in volta un messaggio evangelico legato agli insegnamenti di San Francesco che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

Ecco i prossimi appuntamenti del 2025 nel convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42) ed i titoli degli incontri: domenica 19 gennaio “Laudato sii mi’ Signore. Per sora Acqua e per frate Focu”; domenica 16 febbraio “Laudato sii mi’ Signore. Per sora madre Terra”; domenica 16 marzo “Laudato sii mi’ Signore. Per quelli che perdonano per Tuo Amore”; domenica 27 aprile “Laudato sii mi’ Signore. Per sora nostra Morte corporale. Lodate e benedite mi’ Signore e ringraziatelo con umiltà”.

Alla lista aggiungiamo la serata per tutte le età, dedicata ai “10 Comandamenti” in calendario martedì 14 gennaio 2025, alle ore 20.45 in punto.