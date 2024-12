Cueno, al Rondò dei Talenti un incontro Informativo sul progetto di risparmio familiare condiviso “PUOI”

Giovedì 5 dicembre dalle ore 18 alle 19 avrà luogo presso il Rondò dei Talenti (in via Luigi Gallo 1 a Cuneo) un incontro informativo dedicato alle famiglie con figli/e che frequentano la classe seconda media. È infatti in partenza la seconda sessione di candidature per il progetto PUOI Percorsi Opportunità Istruzione, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CRC.

Un progetto di risparmio incentivato che vuole sostenere il successo scolastico e la formazione degli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, dalla seconda media alla fine del biennio delle superiori. In Italia esistono forti diseguaglianze nelle possibilità di istruzione dei ragazzi a seconda delle condizioni economiche famigliari: PUOI consente alle famiglie beneficiarie di investire sul futuro formativo dei propri figli attraverso un programma di risparmio familiare.

Come funziona il progetto PUOI? La famiglia apre un conto corrente di risparmio intestato al proprio figlio/a presso la banca convenzionata (Banca Intesa). L’impegno richiesto è un risparmio mensile da 10 a 30 euro a scelta e in base alle possibilità. Ogni mese, il progetto PUOI triplicherà l’importo versato su conto corrente dedicato. La famiglia sarà inoltre accompagnata da un tutor che la supporterà nelle scelte educative e finanziarie di risparmio, nella ricerca di opportunità di crescita, nel funzionamento e affiancamento nel progetto PUOI e nell’accesso ai servizi presenti nella città.

Per cosa si possono usare i soldi risparmiati? Scuola – libri, mensa, trasporti, corsi, gite, cancelleria, hardware, software e connessione per attività didattiche. Sport – corsi, materiali, visite mediche. Arte e cultura – corsi, laboratori, ingressi, abbonamenti a riviste.

Come candidarsi? Se si vive nelle città di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e si ha un figlio/figlia che frequenta la classe seconda media, è possibile candidare la propria famiglia compilando una semplice domanda e allegando l’ISEE in corso di validità entro e non oltre il 21/12/2024. Si verrà dunque contattati da un tutor per un incontro conoscitivo in cui verrà approfondito il funzionamento del programma e verrà fatta insieme una simulazione del percorso di risparmio condiviso.

Qui il link alla candidatura online: https://candidatura.progettopuoi.it/

Per avere ulteriori informazioni, puoi contattare le educatrici di riferimento per ogni territorio:

Cuneo – Alessia Bagnis alessia.bagnis@emmanuele-onlus.org – 327 92 68 399

Alba e Bra – Chiara Viberti viberti@cooperativaorso.it – 345 37 54 934

Mondovì – Nicoletta Biga nicoletta.biga@caracolcoop.com – 329 58 48 390

Il progetto PUOI, avviato a Gennaio 2024, ha visto fino ad oggi l’adesione di 34 famiglie residenti nel Comune di Cuneo, di Alba, Bra e Mondovì. P.U.O.I. vede come soggetto capofila la Cooperativa Sociale Emmanuele, in partenariato con la Rete Italiana di Microfinanza, le cooperative sociali Or.S.O. e Caracol, il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, l’ente valutatore Fondazione Bruno Kessler, i 4 Comuni del territorio (Cuneo, Alba, Bra e Mondovì).