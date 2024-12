L'ATL del Cuneese porta la stampa tedesca alla scoperta dei presepi della Granda

Lunedì 2 e martedì 3 dicembre, l’ATL del Cuneese ha accolto il giornalista Michael Georg Theil, della redazione tedesca del Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un tour dedicato ai presepi del territorio. Tra le realtà più rappresentative visitate, spiccano i Presepi meccanici di Cavallermaggiore, il più grande della provincia per estensione, e il Presepe di Isasca in Valle Varaita, noto per la sua suggestiva ambientazione montana e per la narrazione della Natività in dialetto piemontese.

Durante il tour, il giornalista ha incontrato anche le maestranze di Roccaforte Mondovì, impegnate nella realizzazione del Presepe vivente di Prea, e gli artigiani di Peveragno, che ogni anno danno vita al tradizionale evento “Natale in Contrada” attraverso allestimenti e animazioni curati con passione.

“Questa iniziativa promozionale”,- ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi- “mette in risalto l’impegno e la creatività dei volontari e delle maestranze che si dedicano alla realizzazione dei presepi. Queste opere sono frutto di un’eccellente abilità: dai meccanismi alle scenografie, dai racconti alla teatralità delle scene dal vivo. Siamo orgogliosi dell’interesse dimostrato da una testata prestigiosa come il Frankfurter Allgemeine Zeitung e ringrazio le Amministrazioni Comunali per l'accoglienza riservata. Il mercato tedesco è per noi un riferimento strategico, al quale dedichiamo numerose iniziative promozionali durante tutto l’anno. Speriamo che anche questo progetto contribuisca a rafforzare l’immagine della nostra destinazione, valorizzando al contempo tradizioni e arti applicate”.

L’occasione è stata propizia anche per scoprire la gastronomia d’eccellenza del territorio e visitare l’azienda Valverbe di Melle, punto di riferimento per la lavorazione di piante autoctone per la produzione di tisane, infusi, decotti e cosmetici 100% biologici.