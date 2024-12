Sulle tracce della Via della Seta A Verzuolo viaggio tra storia e cultura

Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 15, Palazzo Drago di Verzuolo (via Marconi 13) ospiterà un appuntamento imperdibile nell’ambito degli incontri delle Tre Età. La professoressa Antonina Gazzera guiderà i presenti in un affascinante viaggio alla scoperta della leggendaria "Via della Seta", percorsa da due straordinari personaggi del XIII secolo: Marco Polo, di cui quest'anno si celebra l'anniversario dalla morte, e un pellegrino musulmano, suo contemporaneo.

“La lezione – anticipa la professoressa Gazzera – si concentra sul percorso dell'antica Via della Seta, esplorato da viaggiatori curiosi che ci hanno lasciato eccezionali testimonianze. Mentre oggi si torna a parlare della Via della Seta in una prospettiva moderna, è interessante ripercorrerne il tragitto così come era nel 1300”.

Un’occasione per riflettere su come questi viaggiatori abbiano contribuito non solo alla scoperta geografica, ma anche allo scambio culturale tra Oriente e Occidente, lasciandoci una ricca eredità di resoconti e leggende.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti, per offrire a chiunque la possibilità di immergersi in questa narrazione storica e culturale senza tempo.