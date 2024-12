Noleggio auto lungo termine pronta consegna: quanto si deve aspettare?

Se stai considerando il noleggio auto a lungo termine e hai bisogno di una vettura subito, ti starai chiedendo quanto tempo aspettare per riceverla. In questa guida esploreremo i tempi di consegna delle auto a noleggio pronte all’uso e come ottenere rapidamente il veicolo che desideri.



Con il termine noleggio auto lungo termine pronta consegna spesso ci si aspetta una consegna immediata della vettura prescelta per il noleggio. Però non è possibile offrire una vettura a noleggio a queste tempistiche per una serie di motivazioni. Motivazioni che spesso posso portare le persone ad avere una visione errata dei vantaggi che offre il noleggio a lungo termine.



Nonostante l'iter sia più rapido, generalmente – se non si parla di acquisto di una vettura presso un concessionario - sussistono dei tempi di elaborazione base per la pratica di noleggio a lungo termine che non risultano inferiori ai 30-40 giorni. Questo è il reale periodo di tempo che necessità una pratica di noleggio in pronta consegna per essere elaborato al 100%.



Optare per un veicolo in pronta consegna garantisce, tra l'altro, riduzioni di prezzo particolarmente vantaggiose. Questi automezzi sono il risultato di specifiche dinamiche commerciali, come analizzeremo dettagliatamente nella sezione che segue; molteplici elementi convergono producendo proposte economiche estremamente convenienti e tempistiche abbreviate.

Perché i prezzi dei “modelli in pronta consegna” sono più vantaggiosi nel noleggio a lungo termine?



Le aziende specializzate nel noleggio a lungo termine stabiliscono partnership strategiche e contratti preferenziali con i produttori automobilistici per ottenere condizioni economiche privilegiate. Rappresentano spesso delle realtà imprenditoriali di dimensioni considerevoli, che dominano incontrastati questo specifico segmento del mercato della mobilità, grazie alla loro straordinaria capacità di investimento e al volume d'affari che generano.



Grazie a questa oculata scelta nell’approvvigionamento delle vetture da inserire nel mercato del noleggio a lungo termine, le persone che scelgono questa soluzione possono beneficiare di automobili di ultima generazione a prezzi davvero vantaggiosi.



Anche se questo sulla carta sembra incredibile, questa soluzione ha anche una serie di piccoli punti negativi. Il più importante, che può far desistere alcune persone, è quello collegato alla possibilità di scegliere colore e allestimento della vettura. Nel noleggio a lungo termine, in particolare se si parla di pronta consegna, spesso gli allestimenti e i colori delle vetture sono molto limitati.



Chi può beneficiare del noleggio a lungo termine?



Il noleggio a lungo termine in pronta consegna è accessibile a tutti. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per cittadini e piccole realtà imprenditoriali che gestiscono pochi mezzi di trasporto. Infatti, hanno l'opportunità di noleggiare anche un singolo veicolo alle stesse condizioni offerte alle grandi multinazionali, dove i dipendenti possono utilizzare una delle numerose auto disponibili nella flotta aziendale.

Per quanto riguarda i veicoli disponibili subito, i criteri di valutazione rimangono invariati rispetto alla formula tradizionale. È necessario sottoporsi a una verifica dei requisiti: nel caso delle persone fisiche, è essenziale avere un'occupazione stabile a tempo indeterminato, mentre per le imprese viene valutata la solidità economica. Entrambe le categorie devono dimostrare la capacità di sostenere la rata periodica, ma la documentazione richiesta per avviare l'iter contrattuale varia a seconda della tipologia di cliente.



Il consulente che gestirà la pratica per il noleggio a lungo termine è una figura chiave che si impegna a trovare la soluzione ideale per ogni cliente. Si tratta di una persona capace di comprendere appieno le tue necessità, che potrà suggerirti soluzioni come il noleggio a breve termine o una soluzione diversa, per permetterti di soddisfare appieno le tue necessità. Il consulente sarà sempre disponibile a rispondere a ogni tua richiesta o dubbio, garantendoti un’esperienza di noleggio indimenticabile sotto ogni aspetto.