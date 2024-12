Alba, Fratelli d'Italia attacca la maggioranza: "Nel bilancio del Comune contributi insufficienti per eventi e Borghi"

La discussione sulla sesta variazione di bilancio ha acceso il Consiglio comunale di Alba, portando al centro dell’attenzione il tema dei contributi destinati agli eventi e alle associazioni. Il consigliere di opposizione Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia) ha criticato duramente la distribuzione dei fondi, evidenziando incongruenze tra le somme stanziate e le necessità reali delle manifestazioni storiche cittadine.

"Dalla mia analisi – ha dichiarato Bolla – le risorse non risultano sufficienti per coprire contributi fondamentali come quelli per i Borghi, la Notte Bianca, Albaromatica e il Natale. L'anno scorso, ad esempio, la Giostra delle Cento Torri aveva ricevuto 55.000 euro e la Notte Bianca 23.000. Quest'anno, il totale stanziato è di soli 75.000 euro, cifra che lascia inevitabilmente scoperte altre manifestazioni. È evidente che mancano molti soldi anche a favore delle associazioni".

A rispondere è stato il sindaco Alberto Gatto, che ha riconosciuto le difficoltà, ma ha cercato di rassicurare il Consiglio: "Alcuni contributi probabilmente oggi non riusciamo a stanziarli nella totalità rispetto alle richieste o agli accordi. Ma il mondo non finisce il 29 novembre. Come spiegato dall’assessore Garassino, utilizzeremo il fondo di riserva per coprire i contributi mancanti. Posso assicurare che tutte le associazioni riceveranno il loro supporto, e forse anche nuove realtà che in passato non avevano ricevuto nulla."

Il primo cittadino ha inoltre chiarito che la suddivisione dei contributi sarà valutata in Giunta, assicurando che gli impegni saranno rispettati: "I fondi attuali sono solo una parte delle risorse che utilizzeremo per le manifestazioni. Grazie al fondo di riserva, riusciremo a garantire il sostegno a tutte le realtà coinvolte."