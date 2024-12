Riconfermato l’intero Consiglio Direttivo della Unitre Cuneo

L’Università della Terza Età di Cuneo propone, in esclusiva ai propri Associati, per giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 15,30, pressoo il Cinema Monviso, la conferenza di Andrea Bissi e Piero Meineri “Igor Stravinsky ‘Sacra Primavera’ una rivoluzione musicale, in un’epoca di sovvertimenti, nella Russia di inizio ‘900”.

La composizione, per grande orchestra, reca il sottotitolo di “Quadri della Russia pagana”, e fu composta come musica per una rappresentazione dei “Ballets Russes” dell’impresario teatrale Sergej Diaghilev, presentata a Parigi nel 1913, divenendo subito, per le grandi novità di linguaggio che vi sono contenute, l’emblema delle avanguardie musicali dell’epoca.

Giovedì 28 novembre 2024 UNITRE Cuneo ha celebrato l’Assemblea Ordinaria annuale degli Associati, quest’anno elettiva. I convenuti hanno confermato alla Presidenza per i prossimi tre Anni Accademici Gianfranco Battaglia.

Nato il 4 maggio 1942 a Cuneo, dove risiede tuttora, si è diplomato Ragioniere nel 1963. Impiegato presso l’INAIL, ha rivestito anche l’incarico di Ispettore; successivamente è stato assunto all’Unione Industriale di Cuneo come Funzionario all’Ufficio Sindacale, rivestendo l’incarico di responsabile del settore previdenziale.

Nel suo passato sportivo ha praticato a livello agonistico il ciclismo e la pallavolo. Quest’ultima specialità l’ha visto dapprima giocatore della Fontauto Cuneo ed in seguito allenatore del Cuneo V.B.C., militante nella serie B nazionale.

Iscritto all’Università della Terza Età di Cuneo dall’Anno Accademico 2007/2008, dopo alcuni anni di militanza come associato, è stato dapprima componente del Consiglio Direttivo, poi Segretario e dal 25 giugno 2021 al 2023 Vicepresidente; infine presidente dal 30 marzo 2023.

Riconfermato anche l’intero Consiglio Direttivo che risulta così composto, in stretto ordine alfabetico: Aime Giovanni, Bagnus Enrico, Battaglia Gianfranco, Bruno Franca, Cagnoni Giancarlo, Cardon Luigi, Carilli Ida, Enrici Clelia, Lovera Felicina, Martini Vilma, Sampietro Mariangela, Sordello Nello, Serale Franca, Spedale Alessandro e Zagheno Marina.