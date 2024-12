Karate Shotokan, i giovani atleti cervaschesi protagonisti dello stage invernale a Igea Marina

Un nuovo fine settimana impegnativo per gli atleti dello Shotokan karate-do di Cervasca. Dopo aver organizzato la gara di kata individuale e a squadre presso la palestra di Cervasca il 16 Novembre, nel week end appena trascorso hanno partecipato allo stage invernale della federazione S.K.I.- Italia ad Igea Marina.

Allo stage hanno partecipato 330 atleti da tutta Italia, Repubblica Ceca e Austria con momenti di studio e approfondimento di tecniche sotto la guida del direttore tecnico per l’Italia e l’Europa il maestro Masaru Miura cintura nera 9° dan. Il programma dello stage prevedeva anche la sessione invernale degli esami per i passaggi di grado di cintura e per la delegazione di Cervasca vi prendeva parte Brignone Francesco Hoi che ha superato brillantemente l’esame e ottenendo la cintura nera 1^ dan.

Al capo palestra Massimiliano Parola gli è stato consegnato il diploma giapponese per il conseguimento del 4^ Dan della cintura nera ottenuto nella precedente sessione di esami. La delegazione cervaschese era completata dagli istruttori di palestra Elisa Costa e Stefano Armando, la cintura nera Nicolas Sava e la cintura marrone Sara Maggioni.

Prossimo impegno per gli atleti cervaschesi a Mondovì sabato 7 dicembre presso il Palamanera dalle ore 20,00 per la “Karate Night”, serata dimostrativa di karate Shotokan assieme a tutte le palestre della Provincia di Cuneo.