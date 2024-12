A Boves torna l'appuntamento con la grande mostra dei presepi

Puntuale come ogni anno tornerà nella ex Confraternita Santa Croce di Boves la grande mostra dei presepi.

Come da tradizione il primo giorno della mostra sarà domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, a partire dalle ore 10 alle 12.

La mostra giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione è meta ogni anno di centinaia di visitatori amanti del Natale. Proprio l’8 dicembre, infatti, il paese si trasformerà in un grande villaggio di Babbo Natale grazie all’associazione di commercianti de La Sporta e la mostra sarà quindi un’occasione in più per addentrarsi nell’imperdibile atmosfera di gioia che solo il Natale sa regalare.

La particolarità di questa mostra è l’enorme varietà di tecniche, stili e materiali con cui vengono realizzati i presepi esposti. Scuole, bambini e semplici cittadini investono tantissime ore, se non giorni, per realizzare il presepe più bizzarro o significativo da esporre in Santa Croce.

Per poter partecipare all’evento, come espositori, basterà consegnare il presepio il 4, 5 o 6 dicembre dalle ore 15 alle ore 18. Il ritiro si terrà invece dalle 15 alle 18 dell’8 e 9 gennaio 2025.

L’esposizione di Presepi sarà aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 nei seguenti giorni: domenica 8 dicembre, giovedì 26 dicembre e tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre. La mostra terrà aperta agli stessi orari anche mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio 2025.

Per maggiori informazioni Biblioteca Civica del Ricetto 0171 391834 - Vanda 0171 387747.