Le ballerine del Centro Sportivo Val Maira coinvolte in un bellissimo progetto di animazione

“Danza è vita, le emozioni di bellezza che regala - dice l’insegnante Luisa Giorcelli - linguaggio che apre all’incontro vero con se stessi e gli altri.”



Una bellissima giornata ieri, martedì 3 dicembre, all’Ospedale San Camillo De’ Lellis di Dronero. Ad esibirsi in tutta la loro bravura, di fronte agli ospiti della casa di riposo e nell’ambito dei progetti di animazione avviati dalla struttura, sono state le giovani ballerine della scuola di danza classica e moderna del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna.



Un’occasione speciale, tra sorrisi ed applausi, in un incontro generazionale che molto ha insegnato soprattutto alle giovani ballerine.



Un’altra esibizione le attende ora, con il 9 dicembre presso la casa di riposo Opere Pie Droneresi, sempre nell’ambito dei progetti di animazione: “Un grazie di cuore in particolare alle animatrici delle due strutture che organizzano le attività e che ci hanno coinvolto - conclude Luisa Giorcelli - Sono esperienze preziose, che rimangono nel cuore.”