Le classi quinte della primaria di Roccavione in festa per la Giornata nazionale degli Alberi

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, giovedì 21 novembre, le classi 5^A-5^B hanno accolto con gioia l’invito dei Carabinieri Forestali di Cuneo, dove sono stati messi a dimora alcuni nuovi alberi.

Approfittando dell’argomento presentato in questi giorni dall’insegnante Giuliana Parola, i ragazzi hanno deciso di scrivere un articolo giornalistico.

“In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, noi alunni delle classi quinte siamo andati ai Giardini d’Ara dove ci attendevano due guardie forestali, Elena e Andrea e due Consiglieri Comunali, Enrico e Riccardo.

Lungo un pendio c’erano cinque buche pronte per accogliere tre faggi e due olmi.

Le guardie forestali ci hanno raccontato che la festa degli alberi è stata inventata negli Stati Uniti e poi è stata istituita in Italia nel 1898; dal 1951 è stata scelta come data il 21 novembre.

Ci hanno anche riferito che nel 1992 è stata emanata una legge che prevede di piantare a fine anno un albero per ogni bambino che è nato.

Dopo ci hanno chiesto perché gli alberi sono importanti, noi abbiamo risposto che emettono ossigeno e assorbono l’anidride carbonica, forniscono il legna per il riscaldamento e le costruzioni, e sono utili per evitare le frane grazie alle radici ancorate al terreno.

Infine ci siamo divisi in gruppetti per mettere le piante a dimora e ricoprire le buche con la terra. Ci è piaciuto questo momento perché per alcuni di noi è stata una nuova esperienza e abbiamo dato vita a nuove piante. Ci impegneremo a prenderci cura dei “nostri alberi”.”