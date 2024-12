San Rocco Castagnaretta: commercianti, scuole e associazioni uniti per un Natale di solidarietà e comunità

Il Comitato di quartiere di San Rocco Castagnaretta è lieto di presentare l’iniziativa “ Radici nella comunità – un albero un messaggio ” che ha ricevuto un caloroso sostegno da parte dei commercianti del quartiere, delle scuole operanti sul territorio e delle numerose associazioni locali, tutti uniti nel promuovere i valori della solidarietà e della vicinanza verso il prossimo.

L’evento avrà luogo venerdì 6 dicembre presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale di San Rocco. Circa 400 studenti della Scuola Materna Coniugi Autretti, della scuola primaria Bernard Damiano, della scuola secondaria di primo grado Giovanni Palatucci, unitamente la baby parking “La tribù del vento” ed alle associazioni frazionali (Cooperativa Sociale Emanuele, Soggiorno Cuore Immacolato, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, La Cascina cooperativa sociale a r.l. onlus, Associazione Amico Sport ASD APS, Onlus A poco a poco, Associazione La Via per tutti, A.P. San Rocco Cstagnaretta 85, Scout Agesci di Cuneo – Gruppo Cuneo 3) si dedicheranno alla decorazione degli alberi di Natale disposti davanti agli esercizi commerciali del quartiere. Gli alberi, arricchiti da messaggi di speranza e coesione sociale, rappresenteranno un simbolo tangibile di un Natale autentico, in cui i valori umani tornano ad essere i protagonisti.

"Un ringraziamento speciale - dicono dal Comitato di quartiere - deve essere rivolto ai commercianti di San Rocco Castagnaretta che con il loro impegno non solo continuano ad offrire un servizio prezioso per la comunità ma custodiscono anche il rapporto umano e personale con i propri clienti. Questa iniziativa sottolinea la scelta di puntare sulla solidarietà in contrapposizione al consumismo anonimo dei grandi magazzini e invita tutti a riflettere sul vero significato delle festività natalizie.

Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare all’evento il 6 dicembre p.v., a partire dalle ore 9.30 in piazza don Marro. Sarà possibile unirsi agli studenti ed alle associazioni portando un proprio decoro da appendere agli alberi, per rendere questo momento ancora più significativo e condiviso.

Nel corso della manifestazione verranno ufficialmente inaugurate anche le due panchine della gentilezza realizzate con grande dedizione ed impegno dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classe prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Un progetto avviato già nel 2023 che ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione di azioni gentili e di coinvolgere sempre più le giovani leve nella tutela e nella conservazione del bene pubblico".