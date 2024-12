Tuber Next Gen: gli "Stati generali del tartufo" in un evento ad Alba

Un evento che unisce tradizione, approfondimento e innovazione, Tuber Next Gen, è pronto a mettere al centro il tartufo e il territorio che lo rende unico al mondo. L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre, alle ore 15.00, presso la Sala Riolfo di Alba, con un programma ricco di interventi e spunti di riflessione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco di Alba, Alberto Gatto, per poi lasciare spazio a quattro panel tematici che esploreranno le diverse sfaccettature legate al futuro della tartuficoltura e alla tutela dell’ambiente. Sono previsti interventi precisi e mirati

Il primo panel, Il Futuro, moderato da Roberto Fiori, vedrà protagonisti Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte alla Montagna, Foreste, Biodiversità e Tartuficoltura, e Martina Aloi, cercatrice di tartufi, accanto a Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ed Enrico Gallo, dirigente della Regione Piemonte per Ambiente, Energia e Territorio.

Nel secondo panel, Il Bosco, moderato da Igor Boni, interverranno Mario Aprile, presidente Unione delle Associazioni Trifulau piemontesi; Franco Brignolo, dirigente della Regione Piemonte per la Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale; Marco Rocca, coordinatore della Raccolta Semi Forestali della Regione Piemonte ed Emanuele Rendo, presidente dell’Associazione Tartufaie Associate Monferrine.

Il terzo panel, Le Fiere, sarà moderato da Antonio Degiacomi e coinvolgerà Liliana Allena, presidente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Diego Musumeci, sindaco di Moncalvo (At); Davide Rosso, sindaco di Rivalba (To) e Gianni Barroero sindaco di Murisengo (Al). L’attenzione sarà rivolta al ruolo delle manifestazioni locali nel promuovere il tartufo come prodotto simbolo del territorio.

A chiudere l’evento sarà il panel Il Territorio, moderato da Mauro Carbone, con la partecipazione di Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di ENIT; Elisabetta Camia, chef del ristorante Massimo Camia; Jacomo Camia, sommelier dello stesso ristorante e Giuliano Viglione, presidente dell’Associazione Commercianti Albesi.

Un’occasione imperdibile per comprendere come il tartufo possa continuare a rappresentare non solo un prodotto d’eccellenza, ma anche un simbolo di sostenibilità e cultura, guardando con ottimismo alle sfide del futuro.