A Tarantasca successo per il Corso di Magia promosso dal Circolo Magico Blink di Dronero

Si è concluso sabato 7 giugno, a Tarantasca, il Corso di Magia promosso dal Circolo Magico Blink di Dronero, realizzato in collaborazione con Simona Sedda e con il supporto del Comune di Tarantasca. Un’iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo, tanto da richiedere la formazione di due gruppi con doppi turni ogni sabato mattina a partire da inizio maggio, vista la numerosa partecipazione di bambini.



Il corso è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione CRC attraverso il bando Spazio Giovani 2024, all’interno del progetto T-centro. I partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere direttamente dai maghi ufficiali del Circolo Blink numerosi trucchi e giochi di prestigio, capaci di incantare e meravigliare spettatori di ogni età.



Durante l’ultima lezione, i piccoli aspiranti illusionisti si sono esibiti in una vera e propria dimostrazione, mettendo in pratica quanto appreso: tra emozione e divertimento, hanno mostrato talento, creatività e grandi potenzialità, ricevendo applausi e sorrisi da tutti i presenti.



A coronare questo percorso, il Circolo Magico ha consegnato a ciascun partecipante il diploma di “Illusionista della Felicità”, un riconoscimento simbolico ma significativo del viaggio intrapreso.



Un sentito ringraziamento va a tutto il Circolo Magico Blink, a Giorgio, ai maghi che hanno condiviso la loro arte con passione e generosità, a Simona Sedda per l’instancabile impegno organizzativo, alla Fondazione CRC per il prezioso sostegno, e naturalmente a tutti i bambini e alle loro famiglie che hanno reso questo percorso davvero speciale.



Un’esperienza indimenticabile, fatta di magia, stupore, risate e leggerezza: ingredienti che hanno trasformato semplici mattine di primavera in un’avventura incantata.