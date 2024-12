Tarantasca, camion rovesciato sulla Sp 179: strada chiusa al traffico

Incidente stradale per un auto articolato stamattina, intorno alle 11.48, sulla strada provinciale 179 nel comune di Tarantasca. A rovesciarsi a lato il rimorchio del mezzo, di cui la matrice è rimasta su ruote, non mettendo così in pericolo l'autista alla guida rimasto illeso.



Al lavoro la gru per riposizionare il rimorchio del camion su ruote. Strada chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e sgombero della strada.



Sul posto è intervenuta la squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Busca. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità insieme alla polizia.