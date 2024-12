Colloqui su tregua e negoziati fra delegazione di Kiev e rappresentanti di Washington

Sembra che anche i più accaniti sostenitori della vittoria finale di Kiev abbiano capito la necessità di passare alle vie diplomatiche. Gli esponenti della squadra del presidente eletto Trump, compreso il suo futuro vicepresidente Vance, si sono attivati per agevolare tale comprensione. Vogliono accelerare i tempi dei negoziati e trovare il prima possibile un terreno comune con gli ucraini. Come riferisce il sito Strumenti Politici , una delegazione del governo di Kiev è stata la scorsa settimana in America per parlare sia coi Dem che coi Repubblicani.

C’era quindi il rappresentante speciale di Trump per l’Ucraina Keith Kellogg e c’era anche il senatore russofobo Lindsey Graham. C’erano gli esponenti dell’amministrazione Biden, come il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan, e c’era il “filantropo” miliardario di fondi speculativi Bill Ackman. Si sa che Trump ha riscosso i voti degli elettori americani anche per la sua propensione alla pace e ai negoziati, ma per il momento sembra che i repubblicani siano disposti ad appoggiare gli ultimi invii di armi e munizioni all’esercito ucraino. Il motivo è di dare qualche altra chance a Zelensky di presentarsi al tavolo dei negoziati nella posizione migliore (o meno peggiore) possibile.

Tuttavia, hanno fatto sapere agli inviati ucraini che è meglio dimenticarsi dell’ingresso della NATO o comunque rimandarlo sine die. E lo stesso atteggiamento deve valere per i territori già incorporati formalmente nella Federazione Russa, che non torneranno sotto la giurisdizione di Kiev. Gli americani hanno promesso garanzie di sicurezza e altri aiuti, ma gli ucraini temono che Washington si stia accordando col Cremlino alle loro spalle e che l’esito non sarà favorevole.