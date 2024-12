Cuneo Classica Festival... e dintorni: l'omaggio a Morricone chiude l'edizione 2024

Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, dove si è diplomato in tromba. La sua carriera include un’ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei più versatili, prolifici e influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Come giovane arrangiatore della RCA, ha contribuito anche a formare il sound degli anni Sessanta italiani, confezionando brani come Sapore di sale, Se telefonando, e i successi di Edoardo Vianello. Ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato la fama mondiale a Morricone, sono state le musiche prodotte per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo. Dagli anni settanta, Morricone diventa un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino. Nel 2007, Morricone ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film”. Il 26 febbraio 2016, gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame.

Il 28 febbraio 2016, ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, che gli vale anche il Golden Globe. Nello stesso anno, è stata pubblicata l’autobiografia Inseguendo quel suono, scritta in collaborazione con Alessandro De Rosa,.

Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize ed ha venduto più di 70 milioni di dischi. Il 27 dicembre 2017, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Andrea Albertini si è diplomato in pianoforte al conservatorio N. Paganini di Genova con il maestro Danilo Macchioni. Ha ultimato i corsi di Organo e direzione corale alla Scuola Diocesana di musica sacra di Tortona con il maestro G. Scappini, il corso speciale per collaboratori al pianoforte con il maestro R. Cognazzo ed il corso di direzione d’orchestra all’Accademia Musicale Pescarese con i maestri Antonio Cericola e Paolo Ferrara al Conservatorio di Alessandria e nell’ambito del festival Barbaresco Musica.

Pianista accompagnatore del coro “G. Verdi” di Pavia, come direttore del coro Bandello di Castelnuovo Scrivia, ha approfondito gli scritti sacri del tortonese Lorenzo Perosi. Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale e scenico del Mezzosoprano Franca Mattiucci, con la quale ha partecipato alla realizzazione di diverse opere liriche e concerti anche con importanti solisti (P. Cappuccilli, R. Lantieri, F. Mattiucci, K. Johanson, M. Alvarez, K. Ricciarelli, G. Zancanaro, P. Ballo…) e per prestigiose sedi in Italia e all’estero (Teatro dell’Arte di Milano, Società del quartetto di Milano, Duomo di Milano, Sala Grande del Conservatorio di Lussemburgo, Festival verdiano di Vigevano, Premio Violetta di Parma, Teatri civici di San Marino, Ferrara, Pavia, Tortona, Soresina, Boario Terme, Circolo Donizetti di Bergamo). Come direttore, collabora con l’Orchestra Classica di Alessandria, con la quale ha registrato in prima assoluta la Messa n. 7 di C. Gounod e l’inedito Magnificat per tenore, coro e orchestra di L. Perosi. Da ricordare la direzione della Passione di Cristo in cattedrale ad Imperia nel 10° Festival internazionale di musica sacra, ripreso da Rai 3, ed il Requiem op. 48 di G. Fauré, trasmesso da Radio Vaticana.

Nel 2011, fonda l’orchestra di violoncelli DODECACELLOS, con la quale incide il cd MUSICA E CINEMA, e collabora con artisti come Giuseppe Pambieri, Paola Gassamn, Ugo Pagliai, Sabrina Brazzo, prima ballerina del Teatro alla Scala.

Nel 2012, fonda l’Ensemble LE MUSE con il quale inaugura, nel luglio scorso, con un concerto alla presenza delle principali autorità governative europee, il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea ed ottiene, nel 2017, l’Alto Patronato della Repubblica Italiana per il progetto Omaggio a Morricone che lo ha portato in tournée in Thailandia e negli U.S.A.