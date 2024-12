Volley A1F. Cuneo ci prova, ma non basta: Conegliano vince per 0-3

L'undicesima giornata vede le Gatte della Honda Olivero Cuneo ospitare al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta le campionesse d'Italia e d'Europa del Prosecco DOC Imoco Conegliano allenate da Daniele Santarelli. Davanti al proprio pubblico, le cuneesi hanno dunque affrontato la capolista, che al momento ha all'attivo 33 punti sui 33 disponibili. Le Gatte di Lorenzo Pintus non si sono fatte intimorire dalla corazzata che ospitavano e nel secondo set sono riuscite a fare un grande sprint iniziale, portandosi sul 3-0 prima e 6-1 poi.

Conegliano parte subito forte nel primo set, iniziando a macinare punti fin da subito e portandosi 1-4 e 4-8. Le Gatte prima subiscono, poi ingranano la marcia giusta e si riavvicinano alle ospiti portandosi a -2, 8-10. Conegliano torna a macinare punti e inizia la fuga in avanti, 13-17 e 14-18. Sul finale di set le cuneesi rosicchiano ancora qualche punto, portandosi da 17-24 a 20-24, poi Zhu chiude il set 20-25. Best scorer per Cuneo Bjelica che chiude con 6 punti (5 punti, 56% di efficienza in attacco).

Formazioni confermate nel secondo set e gran partenza delle Gatte, che fin da subito ingranano la marcia giusta e si portano sul 3-0 prima e 7-4 poi. Primo time out della partita chiamato da Santarelli e poi le ospiti tornano a imporre il proprio gioco, colmano il gap sull'otto pari e poi scattando in avanti. Le cuneesi rispondono con qualche bella azione, ma le Pantere sono inarrestabili e chiudono in scioltezza 17-25.

Nel terzo set Conegliano parte forte portandosi subito a +2, ma Cuneo risponde con Kapralova e Bjelica per la parità, poi si procede punto a punto. Sul 5 pari, primo break di Conegliano che allunga 6-10; nonostante i tentativi di rimonta cuneesi, guidati da Bakodimou e Polder, le ospiti mantengono il controllo e chiudono 18-25 grazie al pallonetto vincente di Zhu. Premiata come MVP del match la palleggiatrice Nanami Seki.

Un match quindi in cui le campionesse d'Italia e d'Europa hanno fatto valere la propria superiorità tecnica e tattica, ma in cui le Gatte hanno lottato, riuscendo a mettere in campo alcuni bei sprazzi di gioco nonostante la difficoltà di giocare contro una corazzata del calibro di Conegliano.

Gli impegni settimanali delle Gatte però non finiscono qui: domenica infatti saranno in trasferta al Pala Facchetti di Treviglio per giocare contro Volley Bergamo in un match fondamentale per la classifica. Prossimo appuntamento quindi a domenica 8 dicembre alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile in regia opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Bakodimou, libero Panetoni.

Sestetto Conegliano: Seki in regia in diagonale con Haak, al centro Fahr e Eckl, in banda Lukasik s e Zhu, libero De Gennaro.

PRIMO SET

Conegliano parte forte fin da subito e tenta la fuga, allungando 1-3 e 2-5. Le Gatte provano a reagire ma le ospiti fanno valere la propria superiorità e sul 4-9 coach Pintus prova a fermare il gioco. Si torna in campo e il mani out di Kapralova sblocca le Gatte, 5-9. Attacco vincente di Bjelica, invasione di Conegliano e biancorosse a a -2, 8-10. Lukasik gioca d'astuzia, 8-11. Conegliano torna ad allungare 8-14. è ancora Kapralova a bloccare le Gatte, 9-14 e Martinez entra per rilevare proprio Kapralova al servizio. Cuneo riesce a rosicchiare qualche punto, ma Conegliano mantiene il vantaggio acquisito e sul 13-17 doppio cambio per Cuneo, con Turco per Bjelica e Sanchez per Signorile. Attacco vincente di Sanchez, Gatte a -4, 14-18. Le venete riconquistano il servizio e coach Pintus spende il suo secondo time out sul 14-20. 15-20 e Cuneo chiude il doppio cambio, tornano in campo Signorile e Bjelica per sfruttare i tre attacchi in prima linea, ma le ospiti continuano a ingranare. Con l'errore al servizio di Cecconello le ospiti raggiungono quota 24: le Gatte non mollano e riescono a portarsi sul 20-24, poi l'attacco in parallela vincente di Zhu chiude il set 20-25. Best scorer per Cuneo Bjelica che chiude con 6 punti (5 punti, 56% di efficienza in attacco).

SECONDO SET

Formazioni confermate nel secondo set, ma ora sono le Gatte a ingranare la marcia giusta: dopo l'errore al servizio di Fahr, Kapralova e Bakodimou portano le cuneesi a 3-0. Muro vincente di Eckl su Bakodimou, ma poi le Gatte tornano a spingere. Attacco vincente di Bjelica, errore in fast di Conegliano, ace di Cecconello e ora è Santarelli a chiedere il primo time out della partita. Serve una super di Tzu per ridare il servizio alle ospiti. Conegliano inizia tenta di riavvicinarsi e si aggiudica due punti, poi il mani out di Bjelica porta le Gatte a +3, 4-7. Le Pantere non ci stanno e colmano il gap, portandosi sul 7 pari. Monster block di Polder su Lukasik, 8-7, poi Conegliano pareggia i conti e allunga 8-10 prima e 9-11 poi. Sul 9-13 coach Pintus ferma il gioco. Le venete di coach Santarelli mantengono però il vantaggio acquisito e continuano a portarsi avanti. 10-16, secondo time out Cuneo e sull'11-17 Martinez rileva Kapralova al servizio. Le Gatte si aggiudicano qualche scambio, ma sono sempre le ospiti a condurre 12-19. Sul 12-21 entra Colombo per Polder in prima linea. Sette vincente proprio della appena entrata Colombo e due mani out vincente di di Bakodimou, 15-22. Errore di Haak in attacco, 16-22, poi il mani out di Lukasik sblocca Conegliano, che va poi a chiudere 17-25. Ancora Bjelica best scorer per Cuneo con 4 punti.

TERZO SET

Allungo iniziale del Conegliano, che si porta subito a +2. Kapralova e Bjelica ristabiliscono la parità e poi si procede punto a punto. Sul 5 pari primo break Conegliano 5-7 e 6-10. Primo tempo di Cecconello, Gatte a -3, 7-10. Primo time out del set per coach Pintus sul 7-12 e sull'8-12 entra Colombo per Cecconello, seguita da Martinez per Kapralova in seconda linea. Gli attacchi vincenti di Polder e Bakodimou portano le cuneesi a -3, 11-14, poi Conegliano torna ad allungare, 11-16. Ancora attacco vincente di Bakodimou, 12-16, e doppio cambio per Cuneo, Sanchez e Turco dentro per Signorile e Bjelica. Le Gatte provano ad avvicinarsi, 14-17 ma Conegliano allunga ancora, 14-19. Errore di Fahr e si chiude il doppio cambio, con Signorile che rientra al servizio. Cuneo si aggiudica qualche scambio, ma il vantaggio di Conegliano permette alle avversarie di chiudere in scioltezza, con Zhu che mette a terra il pallonetto vincente e chiude 18-25. Premiata come MVP del match la palleggiatrice Nanami Seki.