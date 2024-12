Opportunità e accesso ai servizi per tutti con la convenzione Smart Land, presentata ieri ad Alba [FOTO e VIDEO]

Firmata il 16 novembre 2023, la "Convenzione Smart Land" con la Tecno World Group rappresenta un passo deciso verso il benessere digitale e l'integrazione di servizi Smart che cambieranno il volto dei comuni, proiettandoli nel futuro digitale.

Se n’è parlato ieri, mercoledì 4 dicembre, nella rinnovata Sala Riolfo ad Alba, alla presenza di autorità, sindaci e amministratori, durante un incontro che ha previsto due tavoli di confronto moderati dal conduttore Tv Federico Quaranta.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Gatto, del consigliere regionale Fabio Carosso e del presidente di ATL Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino (presente anche il vice presidente della provincia di Asti Simone Nosenzo), si è presentato il progetto Smart Land, che nei mesi scorsi Tecno World Group ha attivato su tutti i comuni di competenza dei Visit Cuneese.

Una sezione dedicata, con geolocalizzazione all'interno dell'app iGate, rende fruibili informazioni e servizi utili a residenti e visitatori (tra cui eventi, notizie, aziende online, previsioni meteo), offrendo al territorio accessibilità alle informazioni e sostenibilità.

Uno dei principali protagonisti di questa svolta tecnologica nel cuneese (e non solo) è Alberto Mandrile, CEO e Founder Tecno World Group – Smart Technology Designer, che ha partecipato ai due tavoli di discussione, insieme al partner in ambito impiantistico RPS Sistemi di Sicurezza rappresentato da Paolo Barberis e dalla titolare Fiorangela Cordero.

Sul tema “Come si realizza una Smart Land” hanno discusso insieme a Michele Pianetta, vicepresidente ANCI Piemonte con delega a Innovazione e Smart City e con Bruno Bertero, Direttore Ente Turismo LMR.

Proprio Bruno Bertero, in un passaggio, ha sottolineato: “In questi anni abbiamo fatto un lavoro di “pulizia” dei nostri siti, selezionando e ottimizzando le informazioni e stiamo sperimentando un processo che si avvale della IA condiviso con i nostri fruitori”.

Ad un secondo tavolo, l’argomento “Convenzioni, aggregazione di informazioni e servizi” è stato dibattuto da Pierpaolo Soria di Confartigianato Cuneo, Enrico Anghilante, editore del Gruppo MoreNews, Michela Giordano divulgatrice digitale e Mauro Paoletti AD di Moeves, con l’ultima chiosa di Alberto Mandrile: “Aggreghiamo le tecnologie per aggregare un territorio. Con RPS abbiamo la stessa visione e abbiamo intuito le potenzialità strategiche di un progetto utile a chiunque, sicuramente coraggioso, ma funzionante. Servirà anche a superare i campanilismi e aggregare aziende, informazioni e servizi”.

In un sistema in cui la persona è il fine, e la tecnologia il mezzo, il ruolo di Tecno World Group è quello di selezionare e facilitare: mettere insieme le eccellenze, rendendole più forti, per farle arrivare dove non riuscirebbero da sole.

Verrà creato il pulsante nell'App iGate (nella sezione home del container dedicato al comune) denominato Comune Informa e l'attivazione di una Live Streaming.

Sarà dunque possibile trasmettere i luoghi più suggestivi in tempo reale, attraverso l'installazione di una webcam motorizzata e computerizzata connessa a Internet, che può generare un vero e proprio canale Tv live pubblicabile su vari portali, a discrezione del singolo comune.

La soluzione prevede la possibilità di installare un Display ad alta luminosità (Touch Point) dove pubblicare informazioni in tempo reale, oltre alle previsioni meteo, le notizie, le informazioni del singolo comune e, non meno importanti, le immagini live del territorio grazie ai Panorami Live.

Il display mostrerà gli eventi di Visit Cuneese in automatico, con una politica smart di gestione del palinsesto: la visualizzazione dell'evento sarà infatti tanto più frequente nella rotazione delle immagini man mano che si avvicina la data dell'evento stesso.

In futuro queste applicazioni potranno essere integrate anche con supporti medici di pronto soccorso essendo i Touch Point provvisti di telecamere attraverso cui dare le istruzioni essenziali.

Il tempo di avere nel cuneese una “Smart Land”, nelle parole dei protagonisti, è maturo.