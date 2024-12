Pianfei si prepara alle feste di Natale: tanti appuntamenti e lo spettacolare Presepe in Crusà

Pianfei dà ufficialmente il via alle feste. Il primo appuntamento sarà sabato 14 dicembre con lo spettacolo di magia, in programma alle 15:30 in oratorio, con il mago Budinì. Alle 17 la Crusà Run: corsa a piedi non competitiva che si snoderà nel centro.



Domenica 15 dicembre l'atmosfera delle feste erntra nel vivo, dalle 9 in piazza Vittorio Emanuele, con il mercatino di Natale: prodotti tipici, artigianato locale, punto ristoro, spettacoli e animazioni. Non mancherà poi la tradizionale casetta di Babbo Natale con i folletti, pronti ad accogliere i bambini.

Animazione itirante a cura di "Tequila band" e Cascina Macramé.

Cresce poi l’attesa per la 27ª edizione del presepe Crusà il presepe meccanico allestito nella confraternita di San Michele che sarà visitabile il 15 dicembre, in concomitanza con il mercatino, e poi dal 22 dicembre al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.