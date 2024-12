Boves: in Biblioteca la mostra realizzata dai ragazzi delle Officine Espressive del LàBoves

E’ stata inaugurata venerdì 28 novembre in Biblioteca la mostra realizzata dai ragazzi delle Officine Espressive del LàBoves promossa dal Comune di Boves in collaborazione con la Cooperativa sociale Emmanuele, grazie al contributo economico dei Lions Club Busca e Valli e Borgo San Dalmazzo e alla professionalità del fotografo bovesano Luca Sangiovanni.

Una mostra fotografica con gli scatti realizzati dai ragazzi che ha come focus le emozioni. Un modo per aiutare i giovanissimi a rielaborare anche dal punto visivo le emozioni che provano ogni giorno.

“Il primo step di questa grande avventura – spiega Alessia Bagnis, educatrice della Cooperativa sociale Emmanuele – è stato andare con i ragazzi alla ricerca di soggetti che richiamano o creano emozioni. Racchiuso in uno scatto di un gattino o un fiore i ragazzi hanno trasmesso con semplicità e efficacia le sensazioni da loro provate”.

Per tutto il percorso creativo i ragazzi sono stati accompagnati dal fotografo Luca Sangiovanni.

Nella seconda parta del progetto invece i giovanissimi bovesani hanno elaborato le emozioni dal punto di vista del rapporto con il prossimo, ovvero, come ad esempio un gesto di gentilezza può fare la differenza con il prossimo. I ragazzi hanno così esplorato le emozioni che hanno dentro e hanno imparato a condividerle attraverso il rapporto con gli altri. Un lungo percorso di autoanalisi trasformatosi in vignette stampate poi dal fotografo e visibili nella mostra.

“Attraverso questo percorso improntato sull’atto di gentilezza sono emerse tante dinamiche che i nostri ragazzi vivono quotidianamente e che tante volte sfociano in atti di non gentilezza, sia a scuola che con gli amici – sottolinea Alessia -. Questo è stato uno spunto per trasformare la gentilezza in atti quotidiani che possiamo “leggere” attraverso gli scatti da loro ideati”.

“Uno dei momenti di questo lungo percorso creativo che mi ha colpito di più – spiega il fotografo San Giovanni – è stata la gita a Mondovì a vedere la stamperia. Lì i ragazzi hanno potuto vedere nascere le loro opere e scoprire le tipologie di stampa, quella di “fine art a getto d’inchiostro” e la più comune stampa chimica”. Inutile sottolineare quanto queste metodologie li abbiano affascinati! Per questo mi piacerebbe molto poter creare una sorta di camera oscura qui nello spazio Lab per far provare loro la stampa chimica come si faceva un tempo. Veder emergere l’immagine sulla carta infatti è una sorta di magia che, sono certo, ricorderanno per lungo tempo”.

Interviene Borio: “A nome del Comune ringrazio la cooperativa per tutto il lavoro svolto con il LaB, i Lions club per il prezioso sostegno economico datoci per queste iniziative sociali e il fotografo Luca San Giovanni per la dedizione dimostrata in questo progetto”.

Erano presenti all’inaugurazione i membri del Lions Club Monica De Marchi e Fabrizio Donato Dutto, il consigliere bovesano Massimo Borio, il fotografo Luca Sangiovanni, Enrico Santero della Cooperativa sociale Emmanuele con le educatrici Alessia e Annamaria.

La mostra sarà visitabile con gli orari di apertura della Biblioteca civica del Ricetto.