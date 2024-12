Savigliano, sabato 7 dicembre si presenta “Neurologic Park”

S'intitola “Neurologic Park” il libro che verrà presentato sabato 7 dicembre, alle 17, presso la sala Sant'Agostino della biblioteca civica di Savigliano. Sarà presente l'autore, Lorenzo Bartoli, che dialogherà con Cristoforo Martino.

«La trama – spiegano dalla casa editrice “Affiori” – si sviluppa nell’arco temporale di un’estate, durante la quale l’autore è stato ricoverato in un centro di riabilitazione a seguito di un ictus che lo costringe sulla sedia a rotelle, emiplegico. Dopo i primi momenti di stupore e profondo sconforto, grazie alle terapie e al sostegno degli affetti più cari, inizia un percorso di recupero che gli permette di reimparare a svolgere le funzioni motorie basilari. La solidarietà con altri pazienti e alcuni incontri particolarmente significativi convertono l’esperienza in qualcosa di prezioso e indispensabile».

«Il diario – aggiunge Bartoli – traccia la trasformazione quotidiana che si verifica durante il percorso di guarigione, documentando una rinascita fisica, emotiva e spirituale, e suggerendo la possibilità di un radicale cambio di prospettiva sulla vita».

Lorenzo Bartoli, classe '75, è nato in provincia di Siena. Dopo aver conseguito la maturità scientifica e aver svolto svariati lavori si è trasferito a Torino, dove ha preso il diploma alla Scuola per attori del Teatro Stabile. In più di vent’anni di attività ha collaborato prevalentemente con produzioni di teatri stabili e compagnie indipendenti. Da anni è impegnato anche nell’insegnamento e in progetti di inclusione sociale. Ha aggiunto, poi, alla sua attività attoriale la passione per la scrittura, ed è anche autore e interprete di monologhi.

Organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano e dalla biblioteca civica “L.Bàccolo”, la presentazione è ad ingresso libero.