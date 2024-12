Beppe Lauria e la lettera di Natale di Pellegrino: "Si rivolga a chi ha al controllo politico di Provincia e Comune. I suoi riferimenti"

"Francamente più che a Babbo Natale dovresti scrivere a chi da anni sostiene e che ha le leve del potere in mano o comunque più voce dei nostri piccolini (che continuano a scrivere a Babbo Natale). In sintesi: i tuoi riferimenti".

Commenta così il consigliere di minoranza di Cuneo Beppe Lauria la lettera "inviata" - o meglio, apparsa sul suo profilo Facebook - dal collega di maggioranza Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo) a Santa Claus, con la richiesta di conferire come regalo per le feste "un po' di buon senso a chi fa politica".

"Costa, Cirio, Crosetto, Robaldo, Bongiovanni, Gallo e tutti gli altri, unitamente al PD che sostieni in Comune, hanno oramai da lustri (chi più, chi meno) il controllo politico-amministrativo di questa Provincia e di questo Comune - ha continuato Lauria, rispondendo pubblicamente al post -. Credo sarebbe più serio rivolgersi a loro, non credi? Buon Natale, Vincenzo".