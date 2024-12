Lorenzo Politanò è l'Atleta dell'Anno UNVS 2024

In una serata indimenticabile e partecipata promossa dalla Sezione dei Veterani dello Sport di Bra, con l'avallo della struttura dirigente nazionale, il Consiglio Direttivo capitanato dal Presidente Giuseppe Gandino ha assegnato due ambiti e prestigiosi riconoscimenti. Ecco allora che per particolari meriti sportivi, unitamente a risultati di assoluto rilievo che hanno messo in luce la capacità di superare ostacoli e limiti fisici, il giovane tennista, Lorenzo Politanò è stato all'unanimità indicato ed insignito del titolo di "Atleta dell'Anno UNVS 2024".

Per i tanti ed importanti obbiettivi ottenuti nel contesto agonistico, le capacità sportive, la determinazione, il rispetto dell'avversario ed il fair play, con il vivo apprezzamento del Presidente Rosangela Tibaldi, son state nominate Ambasciatrici dello Sport Arianna Gallo e Carlotta Petiti atlete del New Twirling Bra, le prime in Italia "under 18" ad aver ricevuto questo particolare e significativo riconoscimento.

"Il tanto lavoro ben espresso dai componenti dello staff dirigente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra ha portato ad individuare tre atleti assolutamente meritevoli del riconoscimento assegnato, un premio per il tanto impegno profuso con correttezza, lealtà, impegno, fatica e capacità, uno stimolo a mai mollare e proseguire nella strada intrapresa in un mondo, lo sport in cui il nostro movimento tanto crede per gli aspetti formativi e di crescita umana delle future leve della società del domani" afferma visibilmente soddisfatto il Presidente UNVS Giuseppe Gandino.

Al momento istituzionale reso concreto con un momento di sana convivialità, come già avvenuto nel 2023, anche in questa occasione non ha voluto mancare il Segretario UNVS Nazionale Prando che afferma - "Nonostante la personale residenza in quel di Treviso non ho voluto mancare a questo appuntamento con gli amici di Bra che manifestano sin dal 2006 capacità organizzative ed ancor più oggi progettuali con una gestione sicuramente professionale ed utile a rendere onore alla nostra associazione; sono davvero lieto che per le due benemerenze siano stati individuati atleti giovanissimi di sicuro futuro".

Presenti, oltre ai tanti soci veterani dello sport, anche i dirigenti di AIDO, in particolare Enrico Giraudo riferimento della Sezione Provinciale di Cuneo, Gianfranco Vergnano da anni coordinatore del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero ed Armando Verrua riferimento apicale dell'AVIS braidese.

A dar lustro ed onore all'evento anche il Vice Presidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti ed il Sindaco della Città di Bra Gianni Fogliato unitamente all'Assessore Luciano Messa ed al Consigliere con "delega" allo sport Ettore Sanino.