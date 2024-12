Calcio Serie D: Ludovic Charles Legal e a Samuel Sardo entrano nella rosa del Bra

Doppio benvenuto da parte dell'A.C. Bra, in questa finestra di mercato invernale (anche) per la Serie D: a Ludovic Charles Legal e a Samuel Sardo.

Nato in Francia nel 1998, Legal è un difensore "poliedrico" capace di interpretare più ruoli e di adattarsi alle richieste tattiche; un giocatore di affidabilità ed esperienza a cui piacciono i "duelli" e la corsa in più per il compagno. Vanta un curriculum ricco di tanta D tra Muravera, Asti, Sanremese, Albenga e Magenta. Una validissima pedina per la difesa giallorossa.

Classe 2003, nato e cresciuto in Lombardia, Sardo è una seconda punta/esterno d’attacco. Dopo le prime tappe importanti tra le giovanili di Como e Renate, passa alla Caronnese (tra D ed Eccellenza), alla Juve Stabia (tra C e giovanili) e al Saronno (Eccellenza). Un'opzione in più per il pacchetto avanzato.

Ludovic e Samuel hanno già formalizzato i loro accordi sportivi con il Bra, si sono aggregati ai nuovi compagni e si sono già allenati all'Attilio Bravi. Sono a disposizione di mister Fabio Nisticò per la trasferta a Varese (domenica 8 dicembre).