Ultimo weekend disponibile per visitare l'esposizione di Sergio Unia (promossa dalla Fondazione CRC) a Torino

Ultimi giorni di apertura per il progetto espositivo Sergio Unia. In Ascolto, promosso da Fondazione CRC, nell’ambito del progetto Donare, in collaborazione con Fondazione Torino Musei, che si avvia alla chiusura prevista per lunedì 9 dicembre. Tredici le sculture bronzee visitabili nel Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, a Torino.

L’esposizione presenta il lavoro artistico dello scultore monregalese Sergio Unia (Roccaforte Mondovì, 10 marzo 1943) grazie a una selezione di opere che trovano nel giardino del Castello degli Acaja – luogo in cui l’unione tra uomo e natura trova compimento – una specifica risonanza, legata ai resti antichi, al mutare del tempo e al paesaggio.

Le tredici sculture in bronzo di Unia toccano alcuni dei temi universali sviluppati dall’artista – quali il rapporto con la natura, l’antico e le età della vita, spaziando tra infanzia, adolescenza e giovinezza – facendo emergere la sua poetica figurativa, nutrita di classicità eppure fortemente contemporanea, valorizzando concetti quali il desiderio, la gentilezza e la bellezza.

La donazione alla Fondazione CRC di diverse opere, tra disegni e sculture, di Sergio Unia risale al 2019. Nel corso del 2024, in parallelo all’iniziativa espositiva promossa insieme a Fondazione Torino Musei, la Fondazione CRC ha lavorato al riordino, alla catalogazione e alla digitalizzazione di più di 600 disegni donati dall’artista, nell’ottica di valorizzare questo patrimonio e renderlo presto accessibile a tutti.

È previsto l’ingresso gratuito per i residenti della Provincia di Cuneo che esibiranno un documento d'identità.

INFO UTILI:

ORARI: lunedì e da mercoledì a domenica: 10 – 18. Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura.

BIGLIETTI: incluso nel biglietto di ingresso al museo: intero € 10 | ridotto € 8. Gratuito Abbonamento Musei e Torino+Piemonte card.

