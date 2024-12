Riscaldarsi con la legna: incontri informativi nel territorio del Parco del Monviso

Nell’ambito della campagna di informazione “Il futuro è nelle tue mani: accendilo responsabilmente”, in corso su tutto il territorio della Regione Piemonte e volta a proporre un approccio consapevole e sostenibile all'uso della legna come fonte di riscaldamento, si segnalano tre appuntamenti nel territorio del Parco del Monviso.

Gli incontri si tengono sabato 14 dicembre a Crissolo in orario 17-18.45 nella Sala delle Guide (piazzale Seggiovia), lunedì 16 dicembre a Paesana in orario 17-19 nel salone dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso (via santa Croce 4) e martedì 17 dicembre a Faule in orario 17.45-19.15 nel TerLab del Parco del Monviso (via della Vecchia Distilleria). In particolare, il Parco del Monviso partecipa direttamente all’organizzazione di quest’ultimo appuntamento, fornendo gratuitamente la sala e le attrezzature audiovideo.

L’ingresso è libero, ma è consigliabile registrarsi preventivamente scansionando il QR code presente sul materiale informativo.

Questi momenti si propongono di condividere conoscenze essenziali su diversi aspetti legati all'uso della legna come fonte di riscaldamento. I partecipanti avranno l'opportunità di approfondire tematiche cruciali come la gestione sostenibile delle foreste, l'importanza della qualità della legna per il riscaldamento, le tecniche corrette di raccolta, essiccazione e conservazione, le norme di sicurezza per il lavoro in bosco, l'evoluzione tecnologica dei generatori di calore e le opportunità di contributi per la sostituzione di vecchie stufe.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare IPLA spa al numero 011.4320438 o all'indirizzo email formazione@ipla.org oppure consultare la pagina https://www.regione.piemonte.it/ web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/una-campagna-comunicazione-per-sostenibilita-della-filiera-bosco-legno-energia, dove è pubblicato il calendario completo degli incontri, in continuo aggiornamento.