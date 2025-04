Coldiretti Cuneo: convegno sul nocciolo, avanti con la ricerca per rilanciare un settore in crisi

Martedì 8 aprile alle ore 9.30, a Cherasco presso “La Porta delle Langhe”, Coldiretti Cuneo organizza il convegno “Nocciolo in Piemonte, l’importanza della ricerca per rispondere alle domande del settore”.

Nell’arco di dieci anni, la coltivazione delle nocciole è cresciuta notevolmente in termini economici e di produzione, passando da 8.000 a 13.000 ettari di superfici coltivate in provincia di Cuneo, tuttavia nelle ultime annate, specialmente in quella 2024, ha registrato un pesante crollo dei raccolti: un’emergenza, fra cambiamenti climatici e problematiche agronomiche, che rende imprescindibile puntare sulla ricerca scientifica per analizzarne le cause e individuare soluzioni concrete.

Il convegno Coldiretti vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore: Valerio Cristofori del DAFNE (Dipartimento di Scienze agrarie e forestali) dell’Università degli Studi della Tuscia; Simone Bardella, Responsabile corilicolo di Fondazione Agrion; Roberto Botta, Nadia Valentini e Vera Pavese del DISAFA (Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari) dell’Università degli Studi di Torino; Vladimiro Guarnaccia del DISAFA e di AGROINNOVA dell’Università degli Studi di Torino; Gianfranco Latino, Responsabile del Settore “Produzioni agrarie e zootecniche” della Regione Piemonte.

Grazie al loro contributo – evidenzia Coldiretti Cuneo – si analizzeranno le strategie innovative di nutrizione fogliare e biostimolazione per incrementare la produttività del corileto, le prospettive di adattamento del nocciolo ai cambiamenti climatici, le tecniche di evoluzione assistita (TEA) e le biomolecole per aumentare la resilienza della Tonda Gentile. Verranno presentati un’indagine triennale sulle cause della cascola pre-raccolta del nocciolo e un aggiornamento sul Mal dello stacco del nocciolo, con focus sulle cause e sulle strategie di difesa. Infine, un approfondimento sulla corilicoltura nelle politiche a sostegno dell’agricoltura in Piemonte.

Per informazioni e prenotazioni si chiami la sede provinciale Coldiretti al numero 0171 447295 o l’Ufficio Zona di riferimento.