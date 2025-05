“Campi Scuola Ana”: al via le iscrizioni per un'estate di volontariato con gli Alpini

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai Campi Scuola promossi dall’Associazione Nazionale Alpini (ANA), un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi dai 17 ai 26 anni. Il progetto, che si svolge in diverse località italiane, rappresenta un’opportunità formativa unica per i giovani che desiderano mettersi in gioco, condividere esperienze significative e crescere insieme sotto il segno della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Ogni Campo ha una durata di 15 giorni e offre un programma intensivo e coinvolgente.

Tra le sedi attive quest’anno, spicca il Campo Scuola di Vinadio, organizzato e gestito con il contributo della Sezione Monviso di Saluzzo. Il Campo si terrà nella suggestiva cornice del Forte Albertino dal 16 al 30 agosto 2025, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel cuore delle Alpi piemontesi.

Durante il Campo, i giovani saranno coinvolti in numerose attività di gruppo: escursioni in montagna, laboratori creativi, giochi di squadra e progetti di volontariato. Queste esperienze non solo rafforzano il lavoro di squadra, ma aiutano anche a sviluppare un profondo senso di appartenenza alla comunità.

Il percorso educativo proposto dai Campi Scuola Ana si fonda su un principio chiave: “Mettere il noi al posto dell’io”. Un motto che riassume perfettamente la filosofia dell’iniziativa, volta a stimolare la crescita personale e collettiva dei partecipanti.

Tra gli obiettivi principali del progetto ci sono: l’educazione alla cittadinanza attiva, per stimolare l’impegno civico e la partecipazione a iniziative di volontariato.

La formazione al volontariato, tramite attività teoriche e pratiche che promuovono responsabilità, altruismo e spirito di servizio.

La promozione della pace, insegnando ai ragazzi a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a instaurare relazioni fondate sulla comprensione e il rispetto.

Lo sviluppo delle competenze sociali, con un focus su comunicazione, collaborazione e leadership, elementi fondamentali per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

I Campi Scuola dell’associazione nazionale Alpini rappresentano, quindi, molto più di una semplice vacanza estiva: sono un’occasione per imparare, condividere, crescere e diventare cittadini attivi e consapevoli.

Il modulo di iscrizione è disponibile online sul sito ufficiale dell’ANA all’indirizzo: www.ana.it/campi-scuola.