Consegnati altri due premi di laurea in memoria del produttore Mauro Daniele

Mercoledì 27 novembre, in occasione della sessione invernale delle lauree del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, sono stati assegnati altri due premi di laurea del valore di 500 euro alla memoria di Mauro Daniele.

I riconoscimenti fanno seguito ai primi due assegnati a luglio 2023.

I due studenti giudicati più meritevoli dalla commissione appositamente costituita sono stati la dottoressa Sofia Pecchenino, che ha presentato una relazione finale dal titolo “I vini orange - orange wines”, e il dottor Alberto Pinto, con la relazione finale intitolata “Confusione sessuale vibrazionale per la gestione di scaphoideus titanus”.

L’iniziativa “Un Barolo PERMAURO”, promossa in ricordo di Mauro Daniele, aveva consentito la costituzione di un fondo netto di 5.500 euro, dei quali 4.000 sono stati destinati all’istituzione di una serie di premi per i laureati e le laureate meritevoli del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Torino, mentre i restanti 1.500 andranno al Comune di Novello per la realizzazione di un progetto di valorizzazione del territorio.