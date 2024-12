"Grazie di cuore al reparto di ostetricia di Cuneo"

Gentile direttore,

siamo i genitori di Melissa, una splendida bimba nata con Parto Cesareo lo scorso 24 novembre presso l'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Ci tenevamo a ringraziare pubblicamente tutto il Reparto di Ostetricia (Medici, Ostetriche, Infermiere...) in quanto, oltre ad averci assistiti in maniera egregia prima e durante il parto, ci hanno accuditi premurosamente e meravigliosamente durante il ricovero in reparto!

Io e mio marito avevamo già scelto questo punto nascita nel 2020 per il nostro primo figlio, Mattia, e anche in questa seconda occasione abbiamo avuto conferma di aver fatto (di nuovo) assolutamente la scelta giusta!

Grazie di cuore davvero!

Erika, Luca, Mattia & Melissa