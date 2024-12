Lo spettacolo "Mettici la mano" apre la Grande Prosa del Teatro Sociale di Alba

Martedì 17 dicembre alle ore 21,00 lo spettacolo "Mettici la mano" apre la rassegna La Grande Prosa del Teatro Sociale di Alba. Sul palcoscenico Elisabetta Mirra, Antonio Milo e Adriano Falivene, già noti al pubblico grazie alla serie televisiva italiana “Il commissario Ricciardi” basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni ambientati nella Napoli degli anni ‘30. La storia si svolge in una Napoli assediata dai bombardamenti nella primavera del ’43, dove il femminiello Bambinella, il Brigadiere Maione - che ha appena arrestato Melina, assassina del Marchese di Roccafusca - e una statua dell’Immacolata scampata alla distruzione di una chiesa, si ritrovano in un rifugio improvvisato.

Ma, come spesso accade, nelle storie nate dalla penna di Maurizio de Giovanni i fatti non stanno come potrebbero apparire inizialmente; per la sua indole genuina e petulante, Bambinella (che sa tutto di tutti) si erge a difensore di Melina, mentre il brigadiere diventa l’accusa di un processo, il cui giudice silenzioso è la statua di gesso dell’Immacolata. Un dialogo profondo e serrato, fatto di riflessioni che riguardano la fede e la giustizia, ma anche l’arrogante esercizio del potere e il sacrificio.

Posti ancora disponibili, acquistabili presso il botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e presso la Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Anche quest’anno il Teatro Sociale G. Busca propone “A Natale regala il teatro” per dare l’opportunità di acquistare i biglietti della stagione da regalare ad amici e parenti per le festività natalizie. Giovedì 12 e 19 dicembre il botteghino sarà aperto dalle 15.00 alle 19.00 e sabato 14 e 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 per poter effettuare l’acquisto e avere anche una simpatica confezione natalizia.