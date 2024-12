Mercosur, Lega: "Non siamo assolutamente d’accordo su soluzioni trovate"

“Non siamo d’accordo sulle soluzioni trovate in merito all’intesa commerciale Ue-Mercosur. Da sempre abbiamo sollevato le nostre perplessità sul tema, così come testimoniano numerosi atti parlamentari da noi presentati già nella scorsa legislatura. Anche di recente, attraverso un’interrogazione, abbiamo ribadito la necessità di promuovere un’intesa con i Paesi europei che hanno manifestato contrarietà al fine di modificare l’accordo, migliorie che purtroppo ad oggi non ci sono state. Mancano di fatto le tutele necessarie per i prodotti italiani, penalizzati dal meccanismo delle quote, che favorirà quelli più economici e di qualità inferiore. Non possiamo mettere in crisi le nostre 740.000 imprese agricole. Di fatto siamo preoccupati poiché non c’è nessuna garanzia affinché i prodotti d’importazione rispettino gli standard di quelli Ue. Dopo il settore automotive si mina un settore fondamentale che parte dalla terra e arriva fino alla tavola. Spiace constatare che le richieste delle associazioni sindacali agricole, delle imprese della filiera agroalimentare e le proteste degli agricoltori non siano servite a cambiare rotta”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.