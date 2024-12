Volley A3M. Monge Gerbaudo Savigliano vuol battere San Donà di Piave per un finale di andata eccellente

Alla ricerca della quinta sinfonia e per regalarsi un finale di andata avvincente. Il Monge-Gerbaudo Savigliano, dopo il bel successo contro Ancona nell’ultima gara di novembre, apre il mese di dicembre ospitando il Personal Time San Donà di Piave per l’ottava giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, penultima prima del giro di boa della stagione.

L’avversario. Una compagine nota, nonostante i cambi. Quella con San Donà è ormai diventata una classica in Serie A3 per i biancoblù, che spesso si sono contesi le posizioni di vertice con i veneti. Dopo aver condotto nelle scorse settimane, nelle ultime due gare i ragazzi di coach Moretti hanno lasciato sul campo 6 punti, cedendo in serie negli scontri d’alta classifica contro Acqui Terme, prima, e Mantova, poi. Quella con Mantova, in particolar modo, è stata anche la prima sconfitta casalinga dell’anno, in un match in cui San Donà è partito forte vincendo il primo set, ma si è poi arreso 1-3, cedendo anche nell’avvincente terzo parziale, chiuso 28-30 in favore dei ragazzi di Serafini. Il tutto, nonostante l’ennesima ottima prova di Stefano Giannotti (21 punti), espertissimo opposto e miglior realizzatore per punti per set del Girone Bianco (132 in totale, 5.08 di media). Con lui, figurano nel roster anche tante altre individualità ben note al PalaSanGiorgio, per una squadra che punta senza dubbio a ritagliarsi un ruolo di prim’ordine in categoria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Una settimana strana e la voglia di continuare a correre. Sono stati giorni intensi per capitan Dutto e compagni. Prima la bella vittoria contro Ancona, quindi l’avvicendamento nel ruolo di opposto, con il ritorno di Marco Spagnol e l’addio di Riccardo Gatto, accasatosi a Campobasso. Ora i ragazzi di coach Bulleri cercano soprattutto stabilità, in un match che potrebbe proiettarli nelle posizioni che contano. Lo spiega anche il vice-allenatore Andrea Berra: “Siamo stati felici per la vittoria ottenuta contro Ancona, perché la squadra ha reagito in maniera importante, mettendo in campo una delle sue versioni migliori. Ora sarà importante provare a confermarci tra le mura amiche, pur sapendo che giochiamo contro una squadra di altissimo livello. In questa fase sappiamo che dobbiamo lavorare soprattutto per trovare la giusta convinzione e la giusta continuità in alcuni fondamentali. Questi due aspetti sono decisivi per riuscire a fare bene in campo”.

I precedenti. Una grande classica, si diceva. Savigliano e San Donà di Piave si sono affrontate 7 volte nella loro storia, tutte nelle ultime tre stagioni. Il bilancio dice clamorosamente Monge-Gerbaudo: 7 vittorie a zero, un dato sorprendente vista la qualità dei veneti. Tra queste, spicca senza dubbio quella nei quarti della Del Monte Coppa Italia A3 dello scorso anno, che aprì le porte della final four di Fano agli allora ragazzi di Simeon. Chi vivrà per la prima volta in carriera questo match dall’altra parte della rete è Daniele Mellano, centrale saviglianese che proprio con la squadra della sua città esordì in Serie A3 nel 2021/22, giocando poi anche la stagione successiva. Per lui si tratta della seconda volta da ex al PalaSanGiorgio, dopo la prima vissuta nel 2023/24 con la maglia di Brugherio.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 7 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Personal Time San Donà di Piave sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Intanto, è ancora possibile abbonarsi per tutte le gare casalinghe biancoblu.