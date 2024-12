Volley maschile Serie C: VBC Mondovì inarrestabile, 3-0 al Racconigi nell'anticipo

Nell’ anticipo della nona giornata, disputatosi giovedì sera al PalaItis, il VBC Mondovì capolista rispetta pienamente il pronostico favorevole e supera anche il Racconigi per 3-0 (25-20,25-15,27-25), ottenendo in tal modo il nono successo stagionale da 3 punti su altrettante gare disputate. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 27 e possono attendere con serenità ai risultati delle dirette avversarie.

“Giocare durante la settimana non è mai facile – commenta al termine coach Massimo Bovolo – perché, essendo una normale giornata lavorativa, i ragazzi sono impegnati fino all’ ultimo nelle proprie attività e quindi possono arrivare al match non al meglio delle loro potenzialità. Noi siamo stati bravi a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara ed a fare la nostra partita, accelerando quando è stato il momento e gestendo quando si doveva gestire. Siamo ovviamente contenti della conquista dei 3 punti, sempre importanti per la classifica, ma soprattutto perché siamo riusciti a dare spazio a diversi giocatori, operando un importante turn over.”

Massimo Bovolo ha deciso di operare un po’ di turn over, schierando Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Bertano e Berutti centrali, Matteo Basso libero ed inserendo successivamente Borsarelli e Marco Basso.

Nel primo set si procede in sostanziale equilibrio sino al 12 pari, poi i monregalesi spingono sull’ acceleratore e vanno via, portandosi prima sul 15-12 con un attacco di Genesio e poi sul 21-16 con un gran muro di Garelli e Bertano. Garelli sigla prima il 23-18 e successivamente il 24-20 ed infine un errore dei racconigesi regala il punto del definitivo 25-20, mentre entra Borsarelli per alzare il muro.

Nella seconda frazione i monregalesi partono subito forte e prima si portano sul 7-3 con Candela, poi sul 12-5 con un bel diagonale di Genesio da seconda linea ed infine sul 16-7 con Garelli. Dentro prima Borsarelli per far rifiatare Genesio e poi Marco Basso per Polizzi ed il VBC MONDOVI’ sigla il 19-12 con un bell’ attacco proprio di Borsarelli, poi Garelli mette a terra prima il 22-13 ed infine firma il punto del definitivo 25-15.

Nel terzo set vi è sostanziale equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi allungano portandosi prima sul 13-10 con Candela, poi sul 16-13 con un bel tocco di seconda intenzione di Polizzi, quindi sul 19-15 con Garelli. A questo punto il VBC MONDOVI’ cala di intensità, commettendo qualche imprecisione di troppo, ed i racconigesi ne approfittano, raggiungendo la parità sul 20-20. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 25 pari, quando prima Candela realizza il 26-25 ed infine un attacco out del Racconigi regala il punto del definitivo 27-25.

VBC MONDOVI’ – RACCONIGI 3-0 (25-20,25-15,27-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Candela, Garelli, Berutti, Bertano, Matteo Basso (L1), Fenoglio (L2), Borsarelli, Marco Basso, Menardo, Catena. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.

Domenica 8 dalle ore 15 in poi al PalaItis è in programma il quadrangolare dei quarti di finale di Coppa Piemonte in cui il VBC affronterà il Montanaro primo in serie D e nuovamente il Chieri: chi vince staccherà il pass per la final-four di Coppa.