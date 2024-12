Pubblicato il bando per contributi ai giovani agricoltori sui progetti aziendali

È stato pubblicato il Bando PSR “Insediamento”, che prevede la possibilità di presentare domande di contributo da parte di giovani agricoltori fino a 40 anni di età a fronte di progetto di insediamento aziendale.

Il giovane agricoltore deve iniziare l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno, con apertura della partita IVA.

Il contributo previsto è pari ad un Premio Insediamenti: 25 euro, con maggiorazioni per le zone montane e con importi differenziati in caso di società.

Le domande verranno ordinate in apposita graduatoria, in base al punteggio ottenuto. Occorre realizzare almeno 8 punti per poter partecipare al Bando.

Il termine tassativo per la realizzazione degli investimenti è di 18 mesi dall’ammissione al finanziamento.