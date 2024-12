Per tutto dicembre i pranzi della domenica alla RSA Opere Pie Droneresi sono aperti ai parenti degli ospiti

Per tutto dicembre, alle Opere Pie Droneresi di Dronero i pranzi della domenica sono ‘in famiglia’. La RSA apre, ogni domenica del mese, le proprie porte a figli, fratelli e nipoti degli ospiti, per riunirli attorno al tavolo della festa. Un’occasione per i parenti di condividere momenti intimi in un ambiente accogliente e famigliare. Il progetto è realizzato da Opere Pie Droneresi in collaborazione con la Cooperativa GE.S.A.C. di Cuneo e la Markas, azienda leader specializzata nel settore dei servizi e della ristorazione, che mette a disposizione i propri professionisti per questa iniziativa.

“Sono orgoglioso di aver attivato questo servizio nella nostra struttura – afferma il direttore della RSA Opere Pie Droneresi, Diego Bertola –. È motivo di gioia e felicità vedere gli ospiti e i pazienti contenti del pranzo insieme e della possibilità di condividere. Il progetto nasce dalla voglia dei pazienti di stare in famiglia in un luogo consono e adatto alle loro esigenze. Quindi abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra sala ristorante per il grande pranzo domenicale”.

L’iniziativa è promossa tutte le domeniche di dicembre, ma è già in programma il proseguimento del progetto nel nuovo anno, mettendo a disposizione una domenica al mese. In caso di grande richiesta, c’è la disponibilità di duplicare ‘i pranzi in famiglia’ anche nel 2025.

“Per Markas, il servizio mensa non è solo servizio ristorazione – afferma Armin Boschetto, direttore di Produzione Food di Markas – ma rappresenta anche un modo per accrescere il benessere degli ospiti e di tutte le persone. Mangiare insieme significa stare bene insieme. Oltre ai prodotti di qualità, Markas ha come obiettivo quello di rendere il momento del pranzo, un momento di condivisione e convivialità. Essere parte di un progetto così innovativo è sicuramente un grande orgoglio per noi”.

Il menù proposto durante il pranzo della domenica è quello servito a tutti gli ospiti della RSA: primo, secondo, contorno, dolce e acqua. L’aggiunta, in occasione della giornata festiva, sarà l’antipasto. Per partecipare è necessaria la prenotazione, che va effettuata sempre entro il mercoledì della settimana. I posti sono limitati, verranno messi a disposizione 6 tavoli da massimo 6 persone (ospiti inclusi) nella sala da pranzo. È possibile prenotare chiamando il numero della struttura. Necessaria la segnalazione di eventuali allergie o intolleranze per consentire la preparazione di un pasto alternativo.

Con il progetto ‘pranzo della domenica’ tutti gli ospiti delle Opere Pie Droneresi avranno la possibilità di stare in famiglia, di condividere un momento di convivialità e di apprezzare di più il cibo in tavola, grazie alla compagnia dei propri cari. “I famigliari possono provare la qualità del menù e delle materie prime che ogni giorno offriamo ai nostri ospiti – dichiara il direttore Bertola –. Poter definire la nostra struttura come luogo accessibile a tutti, sia ospiti che famigliari, è rappresentativo del nostro costante impegno a favore del benessere delle persone che vivono nella nostra RSA”.

Il costo del pranzo è di 19 euro a persona, mentre per i bambini il prezzo è di 10 euro.