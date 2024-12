Natale a Piobesi: Bancarelle, Animazione e Magia per Tutta la Famiglia

L'atmosfera natalizia si accende a Piobesi d'Alba, con l'attesissimo evento “Natale a Piobesi” in programma per sabato 14 dicembre. Un'occasione imperdibile per immergersi nella magia delle festività grazie a un mix unico di bancarelle, spettacoli e tradizioni locali.

Mercatini di Natale e Prodotti Tipici

A partire dalle ore 14:00, Piazza San Pietro si trasformerà in un vivace villaggio natalizio con le bancarelle di Natale. Qui sarà possibile scoprire e acquistare prodotti artigianali e specialità del territorio, con un focus sui prodotti tipici a marchio M.E.T. e creazioni uniche realizzate da artigiani locali. Un'occasione perfetta per trovare regali originali e di qualità, immersi in un’atmosfera incantata.

Spettacoli, Musica e Intrattenimento per Tutti

La giornata sarà animata da un ricco programma di eventi che coinvolgeranno grandi e piccini. Tra i protagonisti della scena:

Musica live con la partecipazione del gruppo Spazio Yavanna e la tradizionale Banda Musicale.

Animazione coinvolgente curata da Cinema Vekkio e dal gruppo di trampolieri Familupis, che porteranno un tocco di magia e spettacolarità.

Per i più piccoli (e non solo), sarà possibile vivere l’esperienza di un Giro di Natale in carrozza, ideale per immergersi nella magia delle festività.

Merenda e Sapori Natalizi

Le associazioni locali offriranno una deliziosa merenda natalizia con cioccolata calda, caldarroste, panettone, vin brulé, pane e Nutella. Tutto questo sarà disponibile gratuitamente, per far sentire il calore della comunità a tutti i partecipanti.

L'Arrivo di Babbo Natale

Non poteva mancare l'ospite d’onore delle festività: Babbo Natale sarà presente per regalare una sorpresa golosa a ogni bambino, rendendo l’evento ancora più speciale per le famiglie.

Evento Gratuito per Tutti

Tutte le attrazioni sono completamente gratuite, grazie all’impegno delle associazioni e degli organizzatori. Un’iniziativa che unisce tradizione, solidarietà e divertimento, in un contesto accogliente e festoso.

Non Mancare al Natale di Piobesi!

Sabato 14 dicembre, prepara la tua famiglia per un pomeriggio di festa, musica e sapori natalizi. “Natale a Piobesi” ti aspetta in Piazza San Pietro per celebrare insieme la magia delle festività in un’atmosfera unica e calorosa. Segnalo subito in agenda!