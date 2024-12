A Savigliano sotto le feste mezz'ora gratis di parcheggi blu

Sotto l'albero di Natale, a Savigliano, mezz'ora gratis di parcheggi blu. Grazie alla collaborazione tra GestoPark, Comune di Savigliano ed Ascom, dall'8 dicembre al 6 gennaio, coloro che scaricheranno l'app “MyGestopark” potranno usufruire di 30 minuti di sosta gratuita al giorno nei parcheggi con strisce blu.

Il funzionamento è semplice. È sufficiente scaricare l'app gratuita sul proprio smartphone (vi si può accedere direttamente anche tramite il qr-code presente sulle locandine dell'iniziativa) e seguire la procedura inserendo i dati richiesti.

«Si tratta di un'iniziativa – spiegano dalle tre realtà coinvolte – che vuole venire incontro alle esigenze della cittadinanza in modo concreto e semplice, tramite un'app del proprio smartphone. In un periodo, come quello delle festività natalizie, in cui le città e lo shopping sono in grande fermento».