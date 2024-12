"Sguardi sulla Valle Grana", per il secondo anno torna il calendario edizione 2025

Lorenzo, classe 1994, si è diplomato al Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo e diplomato a pieni voti al Conservatorio G. Verdi di Milano. Alla sua attività di Maestro collaboratore accosta quella di docente ed insegnante di Pianoforte. Grande appassionato di fotografia e soprattutto della sua amata Valle Grana

L’idea è nata proprio dall’amore per la sua terra e vedendo gli splendidi calendari delle altre valli. Avendo un po’ di materiale a disposizione ha deciso di cominciare lo scorso anno questa avventura rimanendo molto colpito dal grande successo riscosso che lo ha spinto a riprovarci anche per il 2025 stupendoci con altre 12 meravigliose fotografie.

All’interno alcuni dei luoghi più iconici della valle: dal Santuario di San Magno, immerso in un magico cielo stellato di metà agosto, ai Babaciu di San Pietro di Monterosso Grana, suggestivi uomini di paglia, passando poi per le cime più amate, come Rocca Cucuja.

Il Calendario, in formato 26 x 49,5 cm, include una breve descrizione di ogni fotografia, l’indicazione delle fasi lunari, l’indicazione delle festività nazionali ed una pagina sul retro con le descrizioni tradotte in lingua francese ed inglese.

Maggiori informazioni su dove trovare il calendario potete trovarle qui

https://lorenzomartini.com/calendario2025/