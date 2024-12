Ennesimo incidente in corso Ancina a Saluzzo: crescono le richieste di sicurezza

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 dicembre, un nuovo incidente ha riportato l’attenzione sulla pericolosità di corso Giovenale Ancina a Saluzzo.

All’incrocio del corso con via Antica Torino e via Luigi Scala, due auto di grossa cilindrata, un'Audi A5 e una Mercedes, si sono scontrate lateralmente. Fortunatamente, i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Saluzzo per effettuare i rilievi del caso.

L’episodio di oggi si aggiunge a una lunga serie di incidenti avvenuti quest’anno. Uno degli ultimi risale al 30 novembre scorso, quando un uomo è stato investito sulle strisce pedonali restando a terra ferito senza ricevere soccorso dall'autista alla guida dell'auto, che si è dato alla fuga senza attendere i soccorsi.

Gli abitanti di corso Ancina da anni denunciano la pericolosità di questa arteria stradale, chiedendo interventi concreti come l’introduzione di una zona con limite di velocità a 30 chilometri orari e l’installazione di dossi rallentatori o di una rotatori all’incrocio. La strada è un collegamento strategico tra il quartiere residenziale a est della città e il centro, ma l’elevata velocità dei veicoli e il traffico intenso la rendono un rischio quotidiano per pedoni, ciclisti e automobilisti.

La situazione è particolarmente critica anche per la presenza nei pressi della scuola primaria “Dalla Chiesa”, della scuola dell’infanzia “Alessi”, della chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice e degli impianti sportivi con campi da tennis e bocce. Ogni giorno, anziani diretti agli uffici postali o alla farmacie, genitori con bambini e sportivi si trovano a percorrere la strada in condizioni di scarsa sicurezza.

Nel Consiglio Comunale dello scorso 28 novembre la situazione di pericolosità di corso Ancina e delle strade limitrofe è stata oggetto di un’interpellanza al sindaco Franco Demaria da parte dei consiglieri di minoranza, Giovanni Damiano, Claudio Capitini, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Paola Sanzonio e Marco Piccat.

Gli esponenti dell’opposizione hanno raccolto numerose segnalazioni dei residenti, evidenziando come il rettilineo che da via Savigliano, attraverso corso Matteotti, sfociando su via Torino, sia troppo spesso teatro di episodi pericolosi.

Tra le proposte avanzate dai consiglieri, le più significative riguadano l’installazione di una rotonda per regolare il traffico, di una segnaletica orizzontale e verticale moderna, dotata di tecnologia led per una migliore visibilità, e un potenziamento dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali.

I consiglieri hanno inoltre sottolineato l’importanza di intervenire anche sulle strade adiacenti, come via Antica Torino, via Alessi e via Capitan Marchisio. Queste aree sono strategiche per l’accesso a scuole e impianti sportivi e necessitano di un adeguato livello di sicurezza per tutelare chi le attraversa quotidianamente.

Mentre i residenti attendono risposte concrete, l’ennesimo incidente rafforza l’urgenza di agire per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.