Volley A1F. Amarezza Cuneo, le Gatte lottano ma Bergamo vince per 3-0

Dodicesima giornata di Serie A1 Tigotà e trasferta a Treviglio per le Gatte della Honda Olivero Cuneo, che hanno affrontato il Volley Bergamo allenato da Parisi. Un match cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza, ma anche un incontro tutt'altro che semplice per le cuneesi, contro un avversario che ha conquistato punti preziosi ed è ora al settimo posto. A parte il secondo set totalmente ad appannaggio Bergamo, le Gatte hanno lottato, soprattutto nel terzo parziale, ma questo non è bastato per riuscire ad avere la meglio sulle padrone di casa.

C'è subito una variazione nel sestetto di Bergamo, che è dovuta scendere in campo senza l’alzatrice Ashley Evans, tornata in Michigan per motivi personali. Cuneo parte forte fin da subito con Kapralova e le Gatte si portano sullo 0-4. Bergamo non ci sta e ristabilisce la parità. Ora sono le padrone di casa a ingranare la marcia giusta e a macinare punti, allungano fino al 11-6 prima e 14-7 poi. Time out di coach Pintus e inizia la rimonta delle Gatte, che riescono palla dopo palla a ristabilire la parità sul 15. Break vincente di Bergamo 17-15 ancora recuperato dalle cuneesi, 17 pari, poi le padrone di casa tornano ad allungare 20-18. Le Gatte non mollano e con Bjelica si portano fino a -1, 20-19, poi Bergamo preme sull’acceleratore e chiude 25-20.

Secondo set totalmente ad appannaggio Bergamo che parte forte e allunga fin da subito, portandosi 7-1 e 10-3. Le Gatte riescono a portarsi a -5 sul 15-10, poi le padrone di casa tornano a macinare punti. Sul finale le cuneesi riescono a rosicchiare qualche punto, ma le bergamasche chiudono in scioltezza 25-18 grazie al vantaggio iniziale acquisito.

Nel terzo set viene confermata Martinez al posto di Lazic. Anche qui Bergamo parte forte fin da subito, portandosi subito sul 4-0. Le Gatte non mollano e colmano il gap. Da questo momento si procede in parità, set perfettamente equilibrato con nessuna formazione che riesce a staccare l’altra. Sul 14 pari le cuneesi riescono a portarsi a +3, poi le bergamasche si ricompattano, colmano il gap e i due ace vincenti di Manfredini portano le padrone di casa a +2. Le Gatte non ci stanno, recuperano e si portano avanti 20-21. Anche Bergamo però non molla: finale molto combattuto, con le formazioni che impattano sul 23 pari, poi l’attacco vincente di Mlejnkova e quello out di Bjelica consegnano alle bergamasche set e partita per 25-23. Premiata come MVP dell’incontro Victoria Piani, che ha chiuso con 13 attacchi vincenti e il 42% di efficacia.

Nonostante le buone prestazioni mostrate sul campo, le biancorosse tornano quindi da Treviglio senza punti. Spicca il buon ingresso di Margarita Martinez, che ha dato un contributo significativo sia in attacco che in ricezione. Resta però il rammarico per le occasioni sprecate nel terzo set e per non aver capitalizzato una prestazione complessivamente positiva.

Le Gatte dovranno però essere brave a lasciarsi subito alle spalle quest’amarezza per focalizzarsi sulla prossima partita. Mercoledì 11 dicembre infatti le biancorosse saranno di nuovo in campo al Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta per il recupero della settima giornata che non si era disputata per indisponibilità del palazzetto. Le avversarie saranno le ragazze de Il Bisonte Firenze, squadra al momento al decimo posto in classifica. Per le Gatte sarà quindi un’occasione per tentare di dare uno scossone alla classifica. Appuntamento dunque a mercoledì. Inizio alle ore 19:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: capitan Signorile in diagonale con Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Lazic, libero Panetoni.

Sestetto Bergamo: Carraro al palleggio con Piani opposto, al centro Manfredini e Strubbe, in banda Cese Montalvo e Mlejnkova, libero Armini.

PRIMO SET

Buona partenza di Cuneo che si porta subito sullo 0-3, grazie a tre punti di Kapralova, di cui due ace, e un muro di Cecconello. Bergamo non ci sta e con Cese Montalvo al servizio ristabilisce la parità. È Bjelica a sbloccare le Gatte e a portare le cuneesi di nuovo in vantaggio, 4-6. Ancora una volta le padrone di casa recuperano con Strubbe al servizio e grazie al muro vincente su Lazic si portano in vantaggio per la prima volta dall’inizio del match. Bergamo continua a macinare punti e sul 10-6 Lorenzo Pintus ferma il gioco. Ancora ace di Strubbe, 11-6. Bergamo continua a forzare al servizio mettendo in difficoltà la ricezione delle cuneesi e allunga ancora, 13-6. È ancora Bjelica a sbloccare le Cuneo, 14-7. Inizia la rimonta delle Gatte con Bjelica al servizio, si portano a -4, 13-9, e ora è Bergamo a chiamare time out per fermare il gioco. Fast vincente di Polder in parallela e errore di Piani, Gatte ora a -2, 13-11. Bergamo riconquista la battuta, 14-11 ma le Gatte non mollano e palla dopo palla colmano il gap, ristabilendo la parità sul 15. Mani out vincente di Manfredini e ace della stessa Manfredini, 17-15. Due attacchi vincenti di Kapralova riportano le Gatte in parità, 17 pari. Le padrone di casa tentano un’altra fuga in avanti aggiudicandosi un break importante, 19-17 prima e 20-18 poi. Muro vincente di Bjelica, 20-19 e Scialanca entra al servizio per Cecconello. Piani riporta le bergamasche a +2, 21-19 e Strubbe torna a forzare al servizio. Ancora attacco vincente di Piani e coach Pintus spende il secondo time out. Si torna in campo, Bjelica si aggiudica il 20esimo punto, ma Bergamo fa lo scatto vincente e Piani chiude con un ace 25-20. Le Gatte chiudono con 12 attacchi vincenti contro i 14 di Bergamo.

SECONDO SET

Ora è Bergamo a partire forte fin da subito. 4-1 entra Martinez per Lazic e sul 5-1 Pintus prova a fermare il gioco. Bergamo allunga ancora e Bakodimou rileva Kapralova. È Martinez a sbloccare le Gatte, 8-2, e con l’attacco vincente di Bjelica le cuneesi provano ad accorciare. Le padrone di casa continuano però a macinare punti, allungando 10-3 prima e 11-4 poi. Con Martinez e Bakodimou le cuneesi rosicchiano un break, ma subito Bergamo riconquista il servizio allungando ancora 14-6. Grande pipe di Bjelica, 14-7, ma l’errore di Polder al servizio riconsegna la palla alle padrone di casa. Punto di Bakodimou e momento di confusione nel campo di Bergamo, di cui le Gatte approfittano portandosi a -5, 15-10. Serve Piani per interrompere il break delle biancorosse, 16-10 e l’attacco out di Bjelica consegna a Bergamo il 17esimo punto. 17-11 e Colombo entra per sostituire Cecconello. Cuneo rosicchia qualche punto grazie agli errori al servizio di Bergamo, ma le padrone di casa conservano il vantaggio acquisito e si portano 21-14. Lorenzo Pintus prova a giocarsi il secondo time out, Bergamo allunga ancora nonostante i 3 attacchi vincenti di Bakodimou, che portano Cuneo a 17. Bjelica con una grande parallela conquista il 18esimo punto, ma il vantaggio acquisito permette alle padrone di casa di chiudere 25-18. Miglior realizzatrice finora Piani con 12 punti, seguita da Mlejnkova con 11.

TERZO SET

Martinez confermata al posto di Lazic. È ancora Bergamo a partire forte portandosi subito sul 4-0. Serve Kapralova per sbloccare il punteggio delle Gatte, ma l’errore al servizio di Polder riconsegna subito il pallone alle padrone di casa. È ancora Kapralova ad aggiudicarsi il secondo punto per Cuneo e con il muro vincente assieme a Cecconello le biancorosse tornano a -2, 5-3. Errore di Strubbe al servizio e ace vincente di Kapralova, 5-6. Attacco vincente di Martinez, si torna in parità, 6-6 prima e 7-7 poi, ancora grazie a Martinez. Primo break di Bergamo 9-7, ancora recuperato da Cuneo. Si procede in parità, 10-10. Ancora scambi combattuti, nessuna formazione riesce a staccare l’altra e si procede ancora in parità. Sul 13 pari Cuneo riesce ad aggiudicarsi un break importante 13-15 e Parisi chiede time out. Bergamo si riporta a -1, poi Martinez conquista un altro break, portando Cuneo 14-16 prima e 15-17 poi. Attacco out di Piani, ora sono le biancorosse ad allungare a +3, 15-18. Invasione di Signorile e fast vincente di Strubbe, bergamasche a -1, 17-18, e coach Pintus ferma il gioco. Il muro a 3 vincente sulla pipe di Bjelica e i due ace di Manfredini portano Bergamo a +2, 20-18, e Lorenzo Pintus usa il suo secondo time out. Errore al servizio di Cese Montaldo, Cuneo a -1, 20-19. La pipe piazzata di Martinez, seguita da un altro errore di Cese Montaldo e le Gatte si portano 20-21. Ora sono però le cuneesi a essere imprecise: palla piazzata mal gestita ed errore di Kapralova, Bergamo torna a condurre. Subito Signorile richiama Kapralova che va a segno: ancora parità ed entra Scialanca a servire per Polder. Attacco vincente di Cese Montaldo, seguito da quello di Bjelica: 23 pari. Match point conquistato da Bergramo grazie a Mlejnkova, Strubbe batte forte su Kapralova, Signorile sceglie Bjelica, che però attacca out. Le bergamasche si aggiudicano così set e partita per 25-23. Bergamo chiude il match con 46 attacchi vincenti contro i 38 di Cuneo. MVP del match Victoria Piani, con 13 attacchi e il 42% di efficacia in attacco.