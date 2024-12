"Al posto del gin avremmo preferito veder sorseggiare un bicchiere di sidro della Garzegna"

Egregio Direttore,

chiediamo ospitalità per esternare alcune riflessioni che emergono con il nostro gruppo e tanti concittadini.

Si tratta della perplessità che ci sentiamo di esprimere riguardo il prossimo festival del Gin, che ha come testimonial il nostro primo cittadino/presidente della Provincia, Luca Robaldo. Abbiamo letto attentamente gli articoli comparsi sui giornali e ci domandiamo se sia opportuno che un sindaco, erede da un illustre monregalese di un incarico prestigioso quale la presidenza della Provincia, si renda promotore di una manifestazione dedicata a un superalcolico. Proprio lo stesso Luca Robaldo che ha mosso i primi passi politici nell'ufficio del ministro Raffaele Costa, nonché Presidente della Provincia, impegnato giorno e notte nella lotta alle morti sulla strada, dovute in parte al consumo di alcol!



Mi ricordo l'on. Costa, nei molteplici incontri avuti in Prefettura, alla presenza di tanti sindaci, distribuire il suo importante dossier, nell'intento di motivare i primi cittadini ad attivarsi per ridurre il numero di morti di giovani nel sabato sera!



Certo, il nostro sindaco è giovane, è un bravo comunicatore politico, e qualsiasi ambito è buono per raccogliere consensi. Noi anziani, nonni, troppo premurosi, avremmo preferito vedere il nostro primo cittadino sorseggiare un bicchiere di sidro della Garzegna: lo sappiamo, fa meno figo ma darebbe un messaggio molto più sano, nonché di promozione del territorio!

Guido Tealdi segr. Lega Salvini Monregalese

Carluccio Cattaneo consigliere comunale