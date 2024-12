Importante iniziativa di sensibilizzazione con la Polizia locale di Mondovì in occasione di Gin Italy

Importante iniziativa di sensibilizzazione oggi, domenica 8 dicembre, in piazza Maggiore in occasione di Gin Italy.

Il comando di Polizia Locale ha promosso una specifica campagna di volta ad accrescere la consapevolezza di giovani e adulti contro l’abuso di alcol e il rispetto delle regole del codice della strada, per la sicurezza di se stessi e degli altri.



“Da un lato una manifestazione innovativa che ha omaggiato il ginepro e i suoi distillati in nome di una tradizione che nel Monregalese trova traccia addirittura in alcuni studi botanici ottocenteschi del marchese Emilio Balbo Bertone di Sambuy, fondatore del nostro Comizio Agrario - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. - “Dall’altro, però, la ferma volontà di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo responsabile delle bevande alcoliche, come sottolineato anche dall’apposita delibera di Giunta dello scorso 5 dicembre. Un sentito ringraziamento, dunque, alla preziosa attività informativa predisposta dalla comandante Domenica Chionetti e da tutti i suoi collaboratori. Nessun incentivo istituzionale al divertimento senza freni, insomma, ma una sana valorizzazione di un’eccellenza artigianale e dei suoi produttori, accompagnata da una fondamentale campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”.

La Polizia locale, per tutta la durata della manifestazione, proporrà alle persone una simulazione con speciali occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, in diversi gradi e darà anche la possibilità di sottoporsi all’alcol test.