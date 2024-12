Fossano, il cordoglio di Bergesio per la scomparsa del dott. Brizio

“Il dott. Enzo Brizio lascia un grande vuoto nella comunità fossanese. Con lui, che era stato consigliere di maggioranza con il sindaco Sordella, ho condiviso, nel primo mandato del sindaco Dario Tallone, cinque anni di amministrazione comunale, durante i quali è stato Vicepresidente della Commissione urbanistica. Anni di dibattito tra maggioranza e minoranza, ma sempre nel segno del rispetto e dell’impegno nei confronti della nostra città. Quella città a cui il dott. Brizio era profondamente legato e che oggi gli ha dato l’ultimo saluto nella sala consiliare del Comune. Medico, tra i fondatori della Croce Bianca di Fossano e già presidente Avis cittadina, la cura delle persone era la sua missione. Accanto alla sua professione, l’amore per l’arte e la musica, e il profondo rispetto per la natura e gli animali lo hanno accompagnato per tutta la vita. E, più di tutto, l’amore per la sua famiglia. In questo momento di dolore per la nostra comunità, esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza a Valeria, Elisabetta, Marta, Ginevra e alle rispettive famiglie. Un famoso pittore scrisse: “Se la vita va inevitabilmente verso una fine, dobbiamo, durante la nostra, colorarla con i colori dell’amore e della speranza”: il dott. Enzo Brizio lo ha fatto”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio ricorda il dott. Enzo Brizio, al termine dell’ultimo saluto della comunità fossanese al medico, già Consigliere comunale a Fossano.