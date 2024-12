La magia del Natale a Ormea

Dopo la giornata di festa di domenica 8 dicembre, con il consueto mercatino e l’ accensione dell'albero di Natale in Piazza della Libertà, proseguono le inziative nelle settimane che precedono il Natale.

Sabato 14 dicembre due appuntamenti importanti: alle ore 16.30, per la rassegna ‘I giovedì della Biblioteca - Dialoghi con l’Autore’ nella Sala Conferenze delle ex-Scuole in Via Dott. Bassi, la scrittrice Daniela Schembri Volpe parlerà del suo percorso letterario e delle sue opere, con proiezioni di immagini suggestive di Torino, che permetteranno di ammirare la bellezza della città da un nuovo punto di vista, arricchendo l'esperienza culturale dell'evento.

Alle 21.00 nel Nuovo Cinema Ormea una serata speciale dedicata all'avventura e alla montagna: Enzo Scian presenterà il suo viaggio "Sulle nevi della Siberia", raccontando in diretta le emozioni e le sfide affrontate.

Sabato 21 dicembre il Concerto di Natale del corpo bandistico Alta Val Tanaro riempirà la serata di emozioni grazie a una selezione musicale pensata per l’occasione (ore 21.00 Sala della Società Operaia)

Il fine settimana del 22 e 23 dicembre sarà dedicato ai bambini e alle famiglie: il “Natale dei bambini” trasformerà il paese in un paradiso di divertimento con gonfiabili in entrambe i giorni, mentre solo nella giornata di domenica 22 si vivrà la magia del Natale con una carrozza trainata da cavalli, trucca bimbi e animazione per grandi e piccoli.

La sera della Vigilia, martedì 24 dicembre, Ormea invita tutti a “Aspettiamo il Natale insieme”: dopo la Messa di mezzanotte, ci sarà un momento di convivialità con cioccolata calda, panettone e vin brûlé, per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera di calore e condivisione.

La sera di mercoledì 25 dicembre nella Società Operaia a partire dalle ore 21.30, serata danzante con l’Orchestra di Luca Panama.

Ancora un appuntamento per gli appassionati di montagna e natura giovedì 26 dicembre alle ore 21.00 nel Nuovo Cinema Ormea con “Passione Aconcagua”, lo splendido viaggio - trekking di Massimo Seno e Gianni Bezzone su una delle cime più importanti dell'Argentina.

Infine venerdì 27 dicembre, appuntamento solidale con la tombolata di beneficenza organizzata nella Società Operaia. Il ricavato sarà devoluto al centro Gli Aquiloni, associazione di volontariato che opera a sostegno della comunità.

Prosegue l’apertura per tutto il mese di dicembre della mostra “Come Eravamo” a cura de Le ragazze di Ormea, nella Sala Colombo in Piazza Teco.

Altri appuntamenti sono previsti per il mese di gennaio, per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative proposte, consultare la pagina del sito del Comune di Ormea dedicata agli eventi https://www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti